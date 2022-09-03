Kurtlar Vadisi'nin yıldızından yeni sezon çıkışı! Heyecanlandıran sözler

Kurtlar Vadisi dizisinin başlayacağına dair iddialar çeşitli zaman aralıklarında ortaya atılıyor. Dizinin hayranları 2-3 senedir Kaos serisinin başlamasını bekliyor ve dönem dönem medyada dizinin başlayacağına dair haberler yapılıyordu. Ancak Pana Film'den konuya dair bir türlü açıklama gelmiyordu. Son olarak Güllü Erhan karakteriyle nam salan Erhan Ufak dizinin ne zaman başlayacağı konusunda kendine yöneltilen soruya yanıt verdi.

Kurtlar Vadisi başlayacak iddialarına en net yanıt geldi! Gerçeği başrol oyuncusu açıkladı. Şüphesiz ki son dönemin en çok izlenen yapımlarından birisi olma dizisi olma unvanına sahip Kurtlar Vadisi'nin Kaos isimli yeni serisinin ne zaman başlayacağı sıkı takipçilerinin aklında yer ediniyor. Dizide Güllü Erhan karakteriyle sevilen "Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt verdi.

Seyirciler bir süredir Kaos serisinin başlamasını bekliyor ve dönem dönem medyada dizinin başlayacağına dair haberler yapılıyordu.

Son olarak Güllü Erhan karakteriyle nam salan Erhan Ufak dizinin ne zaman başlayacağı konusunda kendine yöneltilen soruya yanıt verdi.

Dizideki başlama hikayesine değinen Ufak "Eğitimim olmadığı için 3 bölümlük şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün.' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim." dedi.

Ufak "Bir dönem 'Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlama olasılığı vardı. O yüzden başka projede yer almadım. Oyunculuğu bırakmış değilim. 'Güllü Erhan' gibi iz bırakabileceğim bir rol teklifi gelirse düşünürüm." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl 'Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağına dair haberlerin gündeme gelmesi hakkında da konuşan Ufak, "İnanın bu konuda sizden bilgili değilim. İnsanları tam olarak heveslendirmek istemem. Final yapmayan bir proje bu. Açıklamayı yapacak yer Pana Film'dir." ifadelerini kullandı.