Kurtlar Vadisi'nin yıldızından kahreden haber! Hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi, Zincirbozan, Kocan Kadar Konuş, Aliye gibi yapımlarda rol alan İsmail İncekara'dan çok üzücü bir haber geldi. İplikçi Nedim karakteriyle Kurtlar Vadisi dizisinde geniş hayran kitlelerine ulaşan İsmail İncekara, bu sabah hayata veda etti.

Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır gibi ünlü oyuncularla birlikte rol aldığı Kurtlar Vadisi'nde Yahudi asıllı bir tefeciyi canlandıran İsmail İncekara'nın hayatını kaybettiği bilgisi sevenlerini hüzne boğdu.

İsmail İncekara kimdir, neden öldü? İsmail İncekara, Deli Yürek; Barda, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar gibi yapımlarda da rol almıştı. Acı haberi Zafer Algöz, yaptığı paylaşımla duyurdu.

Algöz, yaptığı paylaşımda, "Kıymetli ağabeyim #ismailincekara vefat etmiş.Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar." ifadelerine yer verdi.