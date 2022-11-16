Kurtlar Vadisi'nin yeni kanalı herkesi şok etti

'Kurtlar Vadisi' isimli mafya dizisindeki 'Polat Alemdar' tiplemesiyle ünlenen Necati Şaşmaz’ın apar topar hastaneye kaldırıldığı, kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu iddia edilmişti. Ses sanatçısı Onur Akay, şu anda evinde olan ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında sevindirici açıklamalar yapmıştı.

Onur Akay, “Necati Şaşmaz yoğun bakımda değil. Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikâyetlere çarşamba günü hastaneye başvurdu. Koroner arter hastalığı olarak bilinen kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeniyle damar açma operasyonu geçirdi. Ancak operasyon çok büyük değildi ve kısa sürede taburcu oldu. Şu an evinde dinlenen Necati Şaşmaz’ın sağlık durumu çok iyi. Kendisine sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerildi" ifadelerini kullanmıştı.

Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisinin yeniden başlayacağını duyurdu

Geçtiğimiz günlerde ise Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından çalışmalarına döndüğü öğrenilmişti.

Oyuncu da sağlık durumunu merak edenler için bir paylaşım yapmış ve, "Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler. Geçmiş oldu. İşimizin başındayız" mesajını yazmıştı.

Hayranlarını sevindirdi

Yaşadıklarının ardından 50 yaşındaki oyuncu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz gün Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan 'Mazhar Alanson ile' programına konuk oldu. Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi' hayranlarına bekledikleri haberi verdi.

Müjdeyi verdi

Yeni yılla birlikte 'Kurtlar Vadisi' için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi. Ünlü oyuncu, dizinin hayranlarını sevindiren açıklamasının ardından şu ifadeleri kullandı:

397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak.

Necati Şaşmaz'ın müjdesi sonrası dizinin hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.

Şaşmaz geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında dizinin dijital platformların birinde ekrana geleceğini duyurmuştu.

Bu durumda dizi Netlix, Exxen ya da Disney Plus'ta ekranlara gelecek.

Dizi hayranları Kurtlar Vadisi'nin açık kanalda ekranlara gelmesi konusunda ünlü oyuncuya çağrılarda bulunuyor.