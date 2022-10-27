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Medya Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı
Medya

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteriyle tanınan Necati Şaşmaz'ın anjiyo olduğu ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 23:58:00 -
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı

Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.

Sağlık durumu iyi

Süper Kulüp magazinin haberine göre; başarılı geçen operasyonda oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

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