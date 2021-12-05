Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz son haliyle şaşırttı
Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, uzun zamandır ekrandan uzak bir hayat sürüyor. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz son haliyle şaşırtıyor.
2003 yılında başlayan ve uzun yıllar ekranda kalan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, son haliyle şaşırtıyor.
Osman Sınav'ın teklifi üzerine kamera karşısına geçen Şaşmaz, kısa sürede şöhreti elde etmişti. İşte, bugün 49 yaşında olan Necati Şaşmaz'ın son hali!