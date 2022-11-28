Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü geri dönüyor!

Kurtlar Vadisi Pusu ve Fatmagül'ün Suçu Ne dizileri ile ekranda yer alan Musa Uzunlar'ın yeni projesi belli oldu. Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü Musa Uzunlar'ın, Hayatımın Şarkısı dizisiyle ters köşe yapması bekleniyor.

Kurtlar Vadisi dizisindeki Büyük İskender rolüyle hafızalara yerleşen Musa Uzunlar, yeni bir proje ile ekranda olmaya hazırlanıyor. Kurtlar Vadisi Pusu ve Fatmagül'ün Suçu Ne dizilerindeki rolleri ile başarılı oyunculuğunu ekrana taşıyan Musa Uzunlar, şimdi bambaşka bir rolde seyirci karşısına çıkacak.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Musa Uzunlar, 'Hayatımın Şansı' adlı dizide rol alacak.

Kurtlar Vadisi Pusu'da ve Kurtlar Vadisi Gladio sinema filminde canlandırdığı İskender Büyük karakteri ile geniş çevrelerce tanınan Musa Uzunlar, televizyon ekranlarında son olarak 'Bir Annenin Günahı' adlı dizide rol almıştı.

Başrollerini Alican Yücesoy ve Şifanur Gül'ün paylaşacağı dizi, küçük kızıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan ve bir üçgenle sınanan Yunga'nın etrafında dönecek. Musa Uzunlar bu kez dram dozu yüksek bir projede yer alacak.