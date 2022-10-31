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Medya Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden sürpriz paylaşım!
Medya

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden sürpriz paylaşım!

Kurtlar Vadisi dizisinin efsaneleşen karakterlerinden biri olan 'Pala', "Sadece ölüler görür" repliğiyle gözlüğünü çıkardığını görenlere suikast düzenlemesiyle biliniyor. Pala karakterini canlandıran başarılı oyuncu Yüksel Arıcı, Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında çekilen fotoğrafı dün sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 11:13:00 -
Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden sürpriz paylaşım!

Kurtlar Vadisi dizisinin efsaneleşen karakterlerinden biri olan 'Pala', "Sadece ölüler görür" repliğiyle gözlüğünü çıkardığını görenlere suikast düzenlemesiyle biliniyor. Pala karakterini canlandıran başarılı oyuncu Yüksel Arıcı, Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında çekilen fotoğrafı dün sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye tarihinin en unutulmaz yapımları arasında yerini alan Kurtlar Vadisi dizi, aradan geçen yıllara rağmen gündemden düşmüyor. Pek çok karakteri günümüzde de merak konusu olan dizide, kısa bir dönem rol almasına rağmen 'Pala' karakteri efsaneleşen tiplemeler arasında.

Dizide 'Pala' karakterini canlandıran Yüksel Arıcı, dün sosyal medyada gündem oldu.

Sadece suikast düzenleyeceği kişilere gözlerini gösteren Pala, "Sadece ölüler görür" repliğiyle özdeşleşti. Sosyal medyada ciddi anlamda bir kitlesi olan Pala, son olarak gittiği Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaşım yapınca adeta sosyal medya coştu.

Bir süredir daha sakin bir hayat yaşayan Yüksel Arıcı, sıkı taraftarı olduğu Beşiktaş'ın, şampiyonluk kutlamalarında çekilen o fotoğrafıyla sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Paylaşıma, "Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit, gözlükleri indirdiğine göre biri tehlikede" şeklindeki yorumlar yağdı.

 


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