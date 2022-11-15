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Medya Kurtlar Vadisi'ni bekleyenlere müjde! Ekranlara geri dönüyor... İşte yayın tarihi
Medya

Kurtlar Vadisi'ni bekleyenlere müjde! Ekranlara geri dönüyor... İşte yayın tarihi

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin çekimlerine Ocak ayında başlanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 09:17:00 -
Kurtlar Vadisi'ni bekleyenlere müjde! Ekranlara geri dönüyor... İşte yayın tarihi

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Türkiye'de bir dönemin en çok izlenen dizisi olan Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceğini açıkladı. Şaşmaz, çekimlere başladıklarını ifade etti. Ünlü oyuncu, dizinin ocak ayında yayınlanacağını söyledi.

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, usta sanatçı Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandıracak açıklamalar yaptı.

Necati Şaşmaz, çekimlere devam ettiklerini ve ocak gibi başlamayı düşündüklerini belirtti.

Tarih verildi

Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Şu anda hazırlık içerisindeyim. Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi.

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Yorumlar

Gerek varmi

Ülke kurtlar vadisine dondu

osman

gençler bu sanal karakterleri örnek alıp gerçek hayatta da öyle olmak istiyor.zararlı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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