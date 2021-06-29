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Medya Kurtlar Vadisi'nden EDHO'ya bomba transfer!
Medya

Kurtlar Vadisi'nden EDHO'ya bomba transfer!

Eylül ayında ATV ekranlarında 7. sezonuyla ekranlara gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine, Kurtlar Vadisi'nde Elif rolünü oynayan Özgü Namal'ın transfer edildiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 15:42:00 -
Kurtlar Vadisi'nden EDHO'ya bomba transfer!

ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bilindiği üzere sezon finali yaparak ekranlara veda etti. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerinde oynadığı dizi ile ilgili final yapacağı iddia edilse de söylentiler yalan çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonda da izleyicilerle buluşacak.

Kurtlar Vadisi'nden bomba transfer iddiası

Öte yandan sezon finaliyle birlikte Pelin Akil dahil birçok oyuncunun diziden ayrılmasının ardından yeni sezon için transfer haberleri de gelmeye başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için Kurtlar Vadisi'nden bomba bir transfer yapıldı. Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın 7. sezon için sözleşmesini imzalamasının ardından Kurtlar Vadisi'nde Elif rolünü oynayan Özgü Namal'ın diziye transfer olduğu iddia edildi. Alınan son haberlere göre Özgü Namal'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

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