Türk dizi tarihinde önemli bir yeri olan Kurtlar Vadisi dizisi, yayınlandığı dönemde sahip olduğu popülerliği ile birçok kişinin beğenmesini kazanmıştı. Günümüzde hala birçok izleyicisi bulunan dizinin karakterleri araştırılmaya devam ediyor. Bu haberimizde Samuel Vanunu kimdir? Sorularını yanıtladık. Peki, Samuel Vanunu kimdir? Kurtlar Vadisinde yer alan Samuel Vanunu kimdir, gerçek adı ne?

Samuel Vanunu kimdir?

Samuel Vanunu, Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan kurtlar konseyindeki isimlerden bir tanesidir. Konsey içerisinde yer alan isimlerin yürütmekte olduğu farklı görevler yer alıyordu, Samuel Vanunu ise dış ülkelerle olan ilişkileri yürütmekteydi. Genellikle İsrail ile olan ilişkileri yürüten Samuel Vanunu, zaafiyet gösterdiğinden dolayı ölmüştür.

Samuel Vanunu gerçek adı ne?

Kurtlar Vadisinde yer alan Samuel Vanunu karakterine hayat veren oyuncu Nişan Şirinyan'dır. Nişan Şirinyan, Türkiye Ermenisi oyuncu ve yönetmendir.