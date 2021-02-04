Kurtlar Vadisi'nde oynuyordu! Akıncı'ya geldi
Kurtlar Vadisi'nde Sarp Günsel karakteri ile bilinen oyuncu Murat Parasayar, Akıncı dizisine katıldı.
ATV ekranlarında Cuma günleri yayımlanan Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin başrollerini paylaştığı Akıncı adlı diziye usta bir isim daha katıldı.
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Murat Parasayar, Akıncı dizisine Yusuf karakteriyle dahil oldu.
Ünlü oyuncu Parasayar, Kurtlar Vadisi Pusu adlı popüler dizide Sarp Günsel karakteri ve 2016'da Kanal D'de ekranlara gelen Hayatımın Aşkı adlı dizide Zengin İşadamı Rahmi karakteriyle öne çıkmıştı.