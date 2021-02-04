  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kurtlar Vadisi'nde oynuyordu! Akıncı'ya geldi
Medya

Kurtlar Vadisi'nde oynuyordu! Akıncı'ya geldi

Kurtlar Vadisi'nde Sarp Günsel karakteri ile bilinen oyuncu Murat Parasayar, Akıncı dizisine katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 15:23:00 -
Kurtlar Vadisi'nde oynuyordu! Akıncı'ya geldi

ATV ekranlarında Cuma günleri yayımlanan Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin başrollerini paylaştığı Akıncı adlı diziye usta bir isim daha katıldı.

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Murat Parasayar, Akıncı dizisine Yusuf karakteriyle dahil oldu.

Ünlü oyuncu Parasayar, Kurtlar Vadisi Pusu adlı popüler dizide Sarp Günsel karakteri ve 2016'da Kanal D'de ekranlara gelen Hayatımın Aşkı adlı dizide Zengin İşadamı Rahmi karakteriyle öne çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül cephesinden Ali Babacan'a olay sözler
Siyaset

Abdullah Gül cephesinden Ali Babacan'a olay sözler

Boğaziçi'ndeki provokatif eylemler devam ederken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali B..
Masumlar Apartmanı’nda beklenmedik gelişme! Çok önemli karakter veda edecek
Medya

Masumlar Apartmanı’nda beklenmedik gelişme! Çok önemli karakter veda edecek

TRT1 ekranlarında izleyicilerle Salı akşamları buluşmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisinin 20.bölümü oynadı. Masumlar Apartmanı’nın 21..
Dünya devi bomba gelişmeyi duyurdu: Türkiye'de üretime başlıyoruz
Dünya

Dünya devi bomba gelişmeyi duyurdu: Türkiye'de üretime başlıyoruz

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyor. Şirketin 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı ve 5 milyona yakın tel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay