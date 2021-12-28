Kurtlar Vadisi yıldızının son hali görenleri hayrete düşürdü
Kurtlar Vadisi'nde oynadığı Güllü Erhan karakteri ile hafızalarımıza kazınan Erhan Ufak'ın son hali hayranlarını şaşkına çevirdi.
Kurtlar Vadisi'nde oynadığı Güllü Erhan' karakteri ile adını duyuran Erhan Ufak'ın son paylaştığı fotoğraf takipçilerini şaşırttı. Yaşlandığı gözlenen Güllü Erhan'ın fotoğrafına "Yaşlanmışsın be güllü abim" şeklinde yorumlar yapıldı.
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan karakterine hayat veren oyuncu Erhan Ufak, şimdilerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündemde...
Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen Kurtlar Vadisi tutkunları tarafından hala takip edilen Güllü Erhan yani Erhan Ufak'ın paylaştığı son fotoğrafta bir hayli değiştiği gözlendi. Oyuncunun kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafına "Yaşlanmışsın be Güllü abim" şeklinde yorumlar yapıldı.