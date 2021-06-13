Kurtlar Vadisi oyuncusunun hayatı kabusa döndü! Video yayınladı

Bir zamanların efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Savcı Leyla rolüyle tanınan Çiğdem Batur'un başı bir süredir dertte. Batur, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini taciz eden şahıs hakkında videolu açıklama yaptı.

Yaşananları anlatan ve isyan eden Batur'un videosu kısa sürede 200 bin izlenme ve 500'ü aşkın yorum aldı.

Davayla ilgili bilgi veren Batur "4-5 sene önce benim bir davam vardı. Birçoğunuz biliyor. Bilmeyenler içinde tekrar söylemek istiyorum. Bu bir sapık davasıydı. İsmi Erdinç olan bir şahsın soyadını veremiyorum çünkü hala dosya mahkemede olduğu için." dedi.

Yaşananları anlatan Batur "Erdinç isimli şahsın beni, ailemi, çevremi taciz ederek, gerek cep telefonlarıyla, gerek mesajlarıyla, gerek aramalarıyla daha sonra işi ilerletip benim evime çiçekler, benzeri bir takım hediyeler yollayarak aynı şekilde benim tiyatro oyunları ama gelip, her oyuna bilet alıp, Twitter'dan 'İşte şimdi şu koltukta oturuyorum, seni izliyorum gözüm üzerinde' diyerek yazdığı taciz mesajlarıyla birlikte biz bir dava açmıştık." ifadelerini kullandı.

Davanın sonucu açıklayan Batur "Bu dava nasıl sonuçlandı derseniz; Bu şahsın daha önce herhangi bir suç işlemediğinden dolayı cezası ötelendi. Bu ne demek oluyor; bu ve buna benzer suç işlerse eğer hapis cezası alacak." diye konuştu.

Tacizciyle ilgili yine başının dertte olduğunu belirten Batur "Üzerinden 4-5 sene geçmesine rağmen bu şahıs ceza da almadığı için tekrar ortaya çıktı." dedi.

Sözlerinin sürdüren Batur "Aynı özgüvenle, aynı kendini bir şey zannederek, biz ona bu 4-5 sene içerisinde hiç tepki vermediğimiz için, tevazu gösterdiğimiz için kendini daha bir hak sahibi gördü taciz konusunda." ifadelerini kullandı.

"Tekrar cep telefonuyla taciz ediyor" diyen Batur "Beni, ailemi, ailem gibi gördüğüm arkadaşlarımı her şeyden önce bütün bu insanların hepsini endişede bırakıyor benimle alakalı." diye konuştu.

Yaşananlara sessiz kalmayacağını belirten Batur "Ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Çünkü ben ve benim gibi kadınlar sen ve senin gibi sapıklarla hayatı boyunca uğraşmak zorunda kalıyor. Buna göz yummayacağım." dedi.

Kadın ölümlerine dikkat çeken Batur "Çünkü biz sizin gibi sapıklara tepki göstermediğimiz sürece ve siz ceza almadığınız sürece maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadın ölümleri her geçen gün daha fazla artıyor. Şimdi cesaretin varsa bu videonun altına da bana yazdığın mesajları aynı özgüvenle yazsana..." diyerek isyan etti.

Tepkisini sürdüren Batur "Hadi telefonun arkasında o klavyenin arkasında bana özgüvenle bulunduğun tacizi şimdi burada herkesin önünde bulunsana… İşte o işler öyle olmuyor." diye konuştu.

Tacizciyle hayatı kabusa döndü video yayınladı! Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur isyan etti

"O yüzden ben bu işin arkasındayım" diyen Batur "Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu Erdinç B. isimli şahsın en kısa zamanda ceza alması için canla başla uğraşacağım." ifadelerini kullandı.