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Medya Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti! Sinema dünyasını yıkan ölüm
Medya

Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti! Sinema dünyasını yıkan ölüm

Yeniakit Publisher
2024-03-09 21:25:00 -
Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti! Sinema dünyasını yıkan ölüm

Kurtlar Vadisi Pusu'da Yüce Majeste karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşındaki hayatını kaybetti.

Oyuncunun vefatı sonrasında Halk TV’ye açıklama yapan kızı Sibel Aybar “Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı.

Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek” dedi.

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