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Yerel Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde silahları ateşleyerek ilerlediler! Tepki çeken görüntüler
Yerel

Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde silahları ateşleyerek ilerlediler! Tepki çeken görüntüler

Sakarya'da bir düğünde Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde silahları ateşleyerek takı törenine ilerleyen şahısların görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 21:53:00 - 2021-10-18 22:01:52

Sakarya’da bir düğünde Kurtlar Vadisi müziğini açan grup, takı törenine havaya silahlarla ateş ederek girdi. Dizi setini aratmayan o anlar ise sosyal medyadan görüntülendi.

Silahları ateşleyerek ilerlediler

Sakarya’da bir düğünde Kurtlar Vadisi dizi setini aratmayan görüntüler yaşandı. Dizinin müziğini açan bir grup ellerindeki silahları ateşleyerek, takı törenine doğru ilerledi. 7’den 70’e insanların olduğu düğünde gerçekleşen magandalık anları ise sosyal medyadan paylaşıldı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, grubun Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde havaya ateş ederek takı törenine doğru ilerlediği anlar yer alıyor.

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