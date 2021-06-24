Kurtlar Vadisi Kaos ile anılan Kenan İmirzalıoğlu korkuttu

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ve kızları Lalin’le olan tatilini yarıda bırakıp İstanbul’a dönmesi dikkat çekmişti. 47 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu bu ani dönüşü sonrasında bir hastane çıkışında görüntülenince hayranları korktu.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam İstanbul'da bulunan bir özel hastaneden çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"İyiyim, korkmayın"

Kenan İmirzalıoğlu, "Korkulacak bir durum yok. Hastaneye vitamin desteği almak için geldim" dedi.

Geçtiğimiz aylarda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kenan İmirzalıoğlu, dijital mecra projelerine sıcak baktığını belirtmişti. Kenan İmirzalıoğlu, "Bu tarz projelerde; örneğin üç ay çekim yapıyoruz ve bitiriyoruz. Bence daha iyi ve güzel. Bana sunulan projeler olursa neden olmasın?" şeklinde konuşmuştu.

Kurtlar Vadisi Kaos için görüşmem olmadı"

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalığoğlu'nun Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde oynayacağı iddia edilmişti. Ancak yıldız oyuncunun açıklamaları durumun hiç de öyle olmadığını gösterdi.

Kim Milyoner Olmak İster dışında başka projeleri de olduğunu, konuşmaların sürdüğünü anlatan ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili bir görüşmesinin olmadığını da net bir şekilde şu sözlerle ifade etti:

"O yanlış anlaşıldı. Kurtlar Vadisi öyle bir görüşmem yok. Geçen sefer de aynı şeyi söylemiştim ama, yanlış anlaşılmış, yeşil ışık yakıyor diye. Öyle bir şey yok. Ortada bir ışık falan da yok." Kaynak: Snob Magazin