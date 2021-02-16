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Medya Kurtlar Vadisi Kaos gerçekten olacak mı? Show TV’den gelen bilgi kafa karıştırdı!
Medya

Kurtlar Vadisi Kaos gerçekten olacak mı? Show TV’den gelen bilgi kafa karıştırdı!

Kurtlar Vadisi Kaos projesi gündeme gelirken Kenan İmirzalıoğlu’nun diziye katılacağı iddiaları güçlendi. Yazar Sina Koloğlu, Show TV’den gelen bilgi ve Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili merak edilenleri köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 15:20:00 - 2021-02-16 15:20:45
Kurtlar Vadisi Kaos gerçekten olacak mı? Show TV’den gelen bilgi kafa karıştırdı!

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının ara vereceği konuşulurken Kenan İmirzalıoğlu’nun Kurtlar Vadisi Kaos yapımında yer alacağı iddiaları gündemi sarstı.

Pana Film’in Kurtlar Vadisi Kaos isimli bir dizi hazırlığı içinde olduğuna yönelik bir iki yıldır haberler, bilgiler gündemde yer alıyor. Necati Şaşmaz’ın yeniden Polat Alemdar olarak izleyicilerle buluşacağına yönelik ilk haberler 2018’de ortaya çıkmıştı.

Necati Şaşmaz, Anadolu Ajansı’na da yaptığı açıklamada dünyadaki önemli olayların arka perdesini gösterecek bir dizi hazırlığı içinde olduklarını söylemişti. Geçtiğimiz aylarda da yine bu diziyle ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı.

Konu yine gündeme geldi ama böyle bir diziden yayıncı olacağı söylenen Show TV’nin haberi yok… Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu, Kenan İmirzalıoğlu’nun da dizi ile anlaştığı iddialarını soruşturdu ve şu detayları köşesinde yazdı:

“Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ta oynayacağı hatta, fiyatının bile belirlendiği yazılıp, çiziliyor. Show TV deniyor. Sordum kanala. “Belli ki çekmek için bir hareket var. Bize gelen bir şey yok” bilgisi verildi. Yani bu dizi iddia edilen kanalda değil.”

Kurtlar Vadisi Kaos diye bir proje halen var mı? Hazırlıklar yapılıyor mu? İmirzalıoğlu ile anlaşma gerçek mi yoksa iddiadan mı ibaret? Pana Film neden açıklama yapıyor?

Bu ve bunun gibi birçok soru işareti var. Sina Koloğlu da bu konuya temas etti. Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamı ATV ekranında başlayacağı için Kenan İmirzalıoğlu’nun Kim Milyoner Olmak İster yarışması ara verecek.

Dizilerin sezon finali zamanında yeniden ekrana dönmesi beklenen proje henüz bitmemişken, İmirzalıoğlu’nun bir dizide yer alması da pek beklenmediği düşünüldü.

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