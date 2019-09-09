Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Kurtlar Vadisi hangi kanalda yayınlanacak? Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceğine dair bir takım iddialar gündeme geldi. Peki, Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Kurtlar Vadisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceğine dair bir takım iddialar gündeme geldi. Peki, Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Kurtlar Vadisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Geçen sezon bazı televizyon kanallarıyla yaptığı anlaşmalar son dakikada iptal olan Kurtlar Vadisi Kaos 2020 yılında gösterime girecek. Birinci sezon senaryosu hazır olan Kurtlar Vadisi Kaos’un çekimlerinin ise Kasım ayında başlaması beklenirken dizinin Nefflix'te iddia edildi.

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