'Kurtlar Vadisi geri dönüyor' dedi! Tarih vermesi bomba etkisi yaptı

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Kurtlar Vadisi ile ilgili Beyaz TV spikeri Tahir Sarıkaya bombayı patlattı.

Gazeteci Tahir Sarıkaya, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar Karakteri ile tanınan Necati Şaşmaz ile bir araya geldi.

Sarıkaya, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımla, dizinin takipçilerini heyecanlandırdı.

Sarıkaya, Necati Şaşmaz ile fotoğrafını paylaşarak, ‘Dostum Necati Şaşmaz ile 2022 yılında başlayacak olan Kurtlar Vadisi’ni konuştuk’ ifadelerini yazdı.

Paylaşıma gelen yorumların ardından Tahir Sarıkaya, paylaşıma bir ekleme daha yaptı.

Gazeteci paylaşımının bu denli ses getireceğini ilk olarak beklemediğini ifade ederek, ‘Ama yıl konusunda espri yaptım arkadaşlar’ dedi.

Sarıkaya’nın yıl konusunda esprisi, Kurtlar Vadisi’nin yakın zamanda başlayacağı şeklinde yorumlandı.