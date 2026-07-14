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Tarım Kurtlar Malazgirt’i mesken tuttu: Bu kez 20 koyunu telef ettiler
Tarım

Kurtlar Malazgirt’i mesken tuttu: Bu kez 20 koyunu telef ettiler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kurtlar Malazgirt’i mesken tuttu: Bu kez 20 koyunu telef ettiler

Muş’un Malazgirt ilçesinde son dönemde artan kurt saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Bölge halkının bir süredir önlem alınmasını istediği kurtlar bir sürüye saldırarak 20 koyunu telef etti.

Bölgede hayvancılık yapan köylülerin korkulu rüyası haline gelen kurtlar gece saatlerinde Malazgirt ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde Musa Arda’ya ait küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdı. Merada otlayan hayvanlara dört bir yandan saldıran kurtlar hayvanlar arasında büyük paniğe neden oldu. Sürüyü bölerek farklı alanlara yönlendiren kurtların saldırısı sonrası bölgede yapılan incelemede Musa Arda’ya ait 20 koyunun telef olduğu belirlendi. Yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşayan Arda, tek geçim kaynağı olan hayvanlarının telef olmasının kendisini hem ekonomik hem de manevi açıdan derinden etkilediğini söyledi.

Bölgede hayvancılıkla uğraşan diğer vatandaşlar da son dönemlerde kurt saldırılarında gözle görülür bir artış yaşandığını belirterek endişelerini bir kez daha dile getirdi.

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