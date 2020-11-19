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Gündem Kurtlar katliam yaptı! Çok sayıda koyun telef oldu
Gündem

Kurtlar katliam yaptı! Çok sayıda koyun telef oldu

Kars'ta araziden dönen koyun sürüsüne yaklaşan 2 kurt, 35 koyunu öldürdü, bir çok koyun da kayboldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 04:11:00 - 2020-11-19 04:41:27
Kurtlar katliam yaptı! Çok sayıda koyun telef oldu

Olay il merkezine bağlı Esenkent köyünde meydana geldi. Birdal ve Ensar Uğurlu ile Gül Ahmet Aydemir'e ait 700 koyun sabah erken saatte otlamaları için ziyaret tepesi olarak bilinen araziye götürüldü. Köye yakın olması ve gün içinde geri dönecek olmalarından dolayı bir kişinin otlattığı koyun sürüsü akşam saatlerinde dönüş yoluna çıktı. Köye yaklaşıldığında arkadan yaklaşan iki kurt, koyunlara saldırmaya ve sürüyü dağıtmaya çalıştı. Kurtlar 35 adet koyunu öldürdükten sonra gözlerden uzaklaşırken hayvan sahipleri çevreye dağılan yaralı koyunları kurtarmaya çalıştı.

Yaralılardan bir kaçı kesilerek kurtarılırken, kurtarılamayanlar ise araziye bırakıldı. Sürü sahipleri bu defa kaybolan koyunlarını aramaya çıktı. Koyunlardan bazılarını çevre köylerin arazilerinde bulan sürü sahipleri arama çalışmalarını gece yarısına kadar sürdürdü. Ensar Uğurlu, kurtların sürüyü ikiye böldüğünü belirterek, "Yaralı yedi koyunu ölmeden kestik. 35 koyun telef oldu, kaybolan 25 koyunu arıyoruz. Bazı koyunlar kaçarak köylere sığınmış. Bizim bu bölgede kurt oluyor. Kurtlar zaman zaman 1-2 koyunu alıp götürüyordu. Ama bu sefer sürüye saldırıp büyük zarar verdi. Sürüde 700'e yakın koyun vardı ve geçimimizi bunlarla sağlıyorduk" diye konuştu.

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