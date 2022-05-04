Kürtçe tabela önünde öğretmenlerden skandal paylaşım! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

Erzurum Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 öğretmenin, Karayazı girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, paylaşım üzerine Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Söz konusu öğretmenler, verdikleri ifadelerde, hareketin Kürtçe’ye yönelik olmadığını savundu. Tabelanın Kürtçe bölümünü kapatarak el hareketi yapan öğretmenler, savunmalarında “Tayinlerimizin çıkma dönemine yaklaştığımızı ve bir daha Karayazı’ya dönmeyeceğimizi vurgulamak istedik” dedi.

"Kürtçe bizim dilimizdir"

Daha önce de Ağrı'nın Diyadin ilçesinde belediye binasındaki Kürtçe tabelanın indirilmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bunun işgüzârlık olduğunu ve tabelanın geri asılması talimatı verdiğini ifade etmiş, "Kürtçe bizim dilimizdir" demişti. Tabela aynı gece yerine asılmıştı.