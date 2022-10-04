  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kurtarılmak istenirken battı
Gündem

Kurtarılmak istenirken battı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde karaya oturan ve kurtarıldıktan sonra tersaneye götürülmek istenirken batan balıkçı teknesi, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 12:57:00 -
Kurtarılmak istenirken battı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 22 Eylül tarihinde fırtına sebebiyle balıkçı limanına sığınmak isteyen balıkçıların bulunduğu Dur-67 isimli tekne, İlişli Limanı'nda karaya oturdu. Fırtınanın dinmesinin ardından karaya oturan tekne, 2 gün önce tamir edilmesi için İnebolu Limanına' götürülürken su almaya başladı. Balıkçı tekneleri ile Evrenye Balıkçı Barınağı'na çekilmek istenen tekne battı.

2 gündür kurtarılmayı bekliyor

2 gün önce batan teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Tekne vinç gemi ile battığı yerden kaldırılması planlanan gemi daha sonra tersaneye götürülerek tamir edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23