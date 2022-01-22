Kurtardığımız her evlat PKK’ya karşı zaferdir

Terör örgütüne karşı baş kaldırarak Türkiye ve dünyada büyük yankı uyandıran Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019 yılında başlattıkları evlat nöbeti, 872’nci gününe girdi. Son 49 yılın en yoğun kar yağışı altında nöbetini sürdüren aileler, bir ailenin daha evladına kavuşmasının sevincini yaşıyor. Nöbetteki annelerden Adla Yıldırım’ın oğlu Mehmet Akif’in dün Şırnak’ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı’na güvenlik güçlerine teslim olmasıyla evladına kavuşan aile da 34’e yükseldi.

Umutlarımız daha da arttı

Akit’e konuşan aileler ise yılın ilk en güzel haberini aldıklarını, bayram havası yaşadıklarını söyledi. Dağa kaçırılan kardeşi için HDP önünde nöbet tutan ağabey Serdar Yıldız, “Annelerin kararlı mücadelesi ile 34’üncü ailemiz de evladına kavuştu. Bu kavuşma bize büyük moral verdi. Umutlarımız daha da arttı. Dağdan inip ailelerine kavuşan çocukların sayısının bu sene daha da artmasını bekliyoruz. İnşallah bütün aileler evladına, kardeşine kavuşacak. Bizim tuttuğumuz nöbete ne kadar çok insan destek olursa dağdan inenlerin sayısı o kadar çok artacaktır. Bizden korkuyorlar. Bizi yıldırmak için her şeyi denediler ama olmadı. Dağda zorla tutulan kardeşime tekrar sesleniyorum. Sen de gel. Artık hasretimiz son bulsun. Devletimiz büyük. Hepimize sahip çıkacak gücü var” dedi.

Hepimiz bir gün evladımıza kavuşacağız

Oğlu Eren Yalçın için evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu ise, bir annenin daha evladına kavuşmasının herkesi sevince boğduğunu belirterek, şunları söyledi: “İnşallah benim oğlum da sesimi duyup gelecek. Artık hiçbir annenin evlat hasreti çekmesin. Yaz demedik, kış demedik, salgın, yağmur, çamur demedik evlatlarımız için burada bekledik. Burada evladını bekleyen her aile bir gün evladına kavuşacak. Bizim kararlılığımızı gördükçe, sayımız daha da arttıkça onlar sonlarının geldiğini anlıyor. Biz burada ya çocuklarımıza kavuşacağız, ya da öleceğiz. Bir annenin evladına kavuşması HDP/PKK’ya karşı kazandığımız en büyük zaferdir. HDPKK bizim karşımızda kaybedecek. Bu mücadele asla bitmeyecek” şeklinde konuştu.

34. kavuşma gerçekleşti

HDP il binası önünde 28 Aralık 2021’de oturma eylemine katılan anne Adla ve baba İbrahim Yıldırım’ın, 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Mehmet Akif Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu dün Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan alan Yıldırım çifti, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale’de düzenlenen buluşmada 8 yıl sonra kavuştukları oğulları Mehmet Akif’e sarıldı, gözyaşı döktü. Duygulu anlar yaşayan baba Yıldırım, “Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız, jandarma teşkilatımız, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah bütün aileler çocuklarına kavuşur” dedi.