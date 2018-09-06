Kürtaj hapı zinaya teşvik

Gazetemiz Akit, genç evlilerin yasal birlikteliğine ‘çocuk gelin’ sıfatıyla engel olmaya çalışan zihniyetin gizlediği korkunç tabloyu gün ışığına çıkarmaya devam ediyor. 18 yaş altındaki evliliklere yasak uygulanan ve gençlerin gayrimeşru ilişkilere itilen ülkemizde, son 6 yılda 18 yaş altındaki bireylerin tam 199 bin 46 bebek dünyaya getirdiği belirlendi. Gençlerin evliliğine engel olunan ülkemizde, cinsel ilişki sonrası hamilelik riskini sıfırlayan “ertesi gün hapı”nın satışında ise 18 değil, 15 yaş üstü kriteri bulunduğu ve 16 yaşındaki fertlerin eczanelerden rahatlıkla bu ilaçları alabildiği öğrenildi.

EVLENECEKSE ‘ÇOCUK’, ZİNA EDECEKSE ‘GENÇ’

Genç yaşta ‘zina değil evlilik’ diyerek nikâhlanan çiftlerin tecavüz suçlamasıyla cezaevlerine doldurulduğu Türkiye’de, aynı yaştaki gençlerin sürüklendiği zina bataklığının bir diğer boyutu doğum ile ilgili ilaçlarda konulan yaş kriteri. 18 yaş altında evliliğin kısmen yasak olduğu Türkiye’de, cinsel ilişki sonrası hamilelik riskini sıfırlayan “ertesi gün hapı”nın satışında 18 değil, 15 yaş üstü kriteri bulunduğu öğrenildi. Evlilik söz konusu olduğunda ‘çocuk’ olarak nitelendirilen 16 yaşındaki bir bireyin, gayrimeşru ilişki sonucu ‘genç’ sıfatıyla eczanelerden ertesi gün hapı almasının önünde hiçbir engel bulunmuyor.

ECZACININ KORKUNÇ İTİRAFLARI

Cinsel ilişki sonrası rahimdeki döllenmiş yumurtayı parçalayarak hamileliği ortadan kaldıran ertesi gün haplarıyla ilgili Hürriyet gazetesine konuşan eczacı Nihat Yaşar, Bayrampaşa’daki eczanesinde ertesi gün hapı satışlarının gece yoğunlaştığını söylüyor. Ayda ortalama 20 kutu sattığını vurgulayan eczacı Nihat Yaşar’ın, 16 yaşındaki bireyleri “genç” olarak nitelediği şu sözleri dikkat çekiyor: “16-22 yaşlarındaki birçok genç gündüz saatlerinde de bu ilacı satın alıyor. Bazen kızlar direkt istiyor, bazıları da erkek arkadaşlarına aldırıyor.”

15, 16, 17 gibi yaşlarda nikâhlanan kişilerle ilgili “çocuk gelin”, “o yaşta evlilik mi olur” tanımlamaları yapan aile düşmanı zihniyet, söz konusu ilaçların satışında 18 yaş kuralı uygulanmamasına aldırış dahi etmiyor.

5 YILDA 200 BİN DOĞUM!

Tuhaf uygulamaların neticesi olarak zina bataklığı da günden güne büyüyor. Gençlerin gayrimeşru ilişkilere itildiği Türkiye’de resmi veriler, gayrimeşru birliktelikler sonucu dünyaya gelen bebeklerin oranının yüzbinlerle ölçüldüğünü gösteriyor. TÜİK verilerine göre 2012-2017 yılları arasında 18 yaş altındaki bireyler tam 199 bin 46 kez doğum yaptı. Ülkemizdeki sosyal krizin bariz göstergesi olan bu rakam, evliliğin değil zinanın önünün kapatılması konusunda yetkililere başlı başına bir çağrı niteliği taşıyor.

TEK SUÇLARI NİKÂH KIYMAK

Gayriahlâki yollara meyletmeyerek nikahlı bir şekilde yuva kurmaları kanunla engellenen gençler, cezaevlerine atılıyor. Bu kapsamda eşleri ceza alan 3 bin 830 anne, yetkililere “Bizler aşk evliliği yaptık. Bu zulüm bitsin, eşlerimiz serbest bırakılsın, sicilleri de temizlensin” çağrısı yapıyor. Akit’e konuşan uzmanlar ise nikâhın yasaklanmasının zinayı teşvik edeceğini vurguluyor. Kamuoyu ise aile düşmanlarına aldırış etmeksizin gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve mağduriyetlerin giderilmesini bekliyor.