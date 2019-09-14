Kürt siyasetçiden önemli açıklamalar: Leyla Zana’yı ailelere desteğe çağırıyorum! Kulp saldırısıyla ailelerin direnci kırılmak istendi

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Diyarbakır Sur Belediyesi Kurucu Başkanı Cemal Toptancı, Türkiye’nin terörle mücadelede geldiği noktaya ve Kulp’ta yapılan alçak saldırıya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Terörün bitmesi için idam cezasının geri gelmesi şart”

7 kişinin şehit olduğu ve 10 kişinin ise yaralandığı Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki hain saldırıyı değerlendiren Diyarbakır Sur Belediyesi Kurucu Başkanı Cemal Toptancı, “Türkiye’de özellikle PKK terör örgütünün ve terörün bitmesi için idam cezasının geri gelmesi şattır. Terör örgütü PKK’nin sivil halka, Kürt-Türk demeden yaptığı vahşi saldırıların ne ilki nede var oldukları süreç içinde son barbarlıkları olacaktır. Adı terör olan bir yapılanmanın tek beslendiği şey mazlum insanlara döktürdüğü kandır, zulümdür.” şeklinde konuştu.

“PKK canavarı, Türkiye patentli bir Amerika örgütüdür”

“Terör örgütünün amacı yoktur, o sadece zulüm ederek insanlığa din, dil ve ırk farkı gözetmeden kendi varlığını devam ettirmek ister.” diyen Cemal Toptancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Terörist zulümden zevk alan, bir robottur. PKK teröristleri de beyinden ve vicdandan soyutlanmış, robotlar olarak kendilerine verilen emirleri yerine getirir. PKK’nin bir Türkiye terör örgütü olduğunu hep düşündük ve hep öyle ifade ettik. Ancak bu canavar Türkiye patentli bir Amerika örgütüdür. Amerika’nın beslediği, desteklediği ve kullandığı PKK’nin, görevi vatandaşı olduğu bu şuheda ülkeyi bölmektir. Tıpkı Afganistan’da görev verdiği Taliban gibi, Suriye’de adına YPG dediği terör örgütüne verdiği görev gibi.”

“Kulp saldırısı ailelerin direnişini kırmaya yöneliktir”

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından düzenlenen hain saldırının hedefine ilişkin de konuşan Cemal Toptancı, şunları söyledi:

“Son saldırının hedefi Diyarbakır’da 21 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK’nin siyasal kanadı HDP il binası önünde tek başına oğlu Mehmet’i isteyen Hacire Akar’ın oğlunu teslim eden HDP’nin suçunu itiraf ederek, kendileri tarafından çocukların kaçırıldığını itiraf etmelerini gündemden düşürmek için olmuştur. Hacire Akar’ın bu cesur girişimini örnek alan ve her gün sayıları artan çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin direnişini kırmaya yönelik olmuştur.”

“Leyla Zana da analara destek vermeli”

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP binası önünode oturma eylemi yapan annelere Türkiye’nin her bir bölgesinden çok ciddi desteğin olduğunu ve örgütün mazlum ailelerin sayısının artmasından koktuğuna dikkat çeken Cemal Toptancı, “Siyasetin, sanatçıların, sporcuların ve STK’ların desteklerini gittikçe artırması, ideolojik farklılıklar bir tarafa bırakılarak destek verilmesi gerekir. Benim bu konuda söyleyeceğim belkide çok marjinal bir talep olacak ama, çocukların ölmesine dur diyecek en büyük kesimde çocukları terör örgütüne bağlı ölen Kürt anne ve babalarının da bu eyleme destek vermesi olacaktır. Ayrıca TBMM’de Kürtçe yemin etti diye yıllarca hapis yatan şimdilerde unutulan ve bir Kürt annesi olan Leyla Zana’nın da bu eyleme destek vermesi büyük bir yankı yapacaktır. Bu saldırının yerel yönetici ve personeli tarafından lojistik destek sağlaması son kayyım atamalarının ne kadar yerinde bir tasarruf olduğunu göstermiştir.” dedi.

“İHA’lar örgütün büyük oranda çözülmesine neden oldu”

Türkiye’nin terörle mücadelede tarihi bir başarı yakaladığına dikkat çeken Cemal Toptancı, şöyle konuştu:

“Son bir yıl içinde özellikle yapılan ve bölge halkı tarafından da olumlu karşılanarak, devletin güvenlik güçlerine istihbarı konuda katkı sunan bölge halkı haricinde özellikle insansız hava araçlarının gerek imha gerekse gözetleme konusunda verdikleri son derece önemli zaiyat terör örgütünü demoralize etmiş ve hatta büyük oranda çözülmesine neden olmuştur.”

“Tek çare idamın geri gelmesidir”

Diyarbakır Sur Belediyesi Kurucu Başkanı Cemal Toptancı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ancak şu çok iyi bilinmeli ki, insan canına kasteden suçun caydırıcılığı, sadece suçlunun canıyla bedel ödemesi halinde olabilir. Türkiye yıllardır terörle hem can hem de mala yönelik oldukça yüksek oranda zarara uğrayan bir ülkedir. 56 yıldır kapısında beklediğimiz AB’nin dayattığı ve sözüm ona insan hakları bağlamında idam cezasının bizde uygulamadan vazgeçilmesi aslında Amerika’nın PKK terör örgütünün insan kaynaklarını muhafaza eden bir dayatma olmuştur. Bu ülkenin çocuklarının kaçırılmasını, öldürülmesini istemiyorsak, ülke olarak, kanın gözyaşının şiddetin ve tecavüzün bu ülkede bitmesini istiyorsak, terörün sivil ve asker ölümlerine sebep olmasını bu ülkenin ormanlarının ve ormanlarında yaşayan masum ve mazlum hayvanlarının ölmesini istemiyorsak, tek çare idamın geri gelmesidir.”