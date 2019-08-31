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Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, terörle mücadeleye ilişkin konuştu: CHP-PKK ittifakı Türkiye’yi uçuruma sürüklüyor

Kürtlere yönelik dikkat çeken uyarılarıyla gündeme gelen Kürt Selam Anadolu Hareketi Genel Başkanı Galip İlhaner, “Türkiye PKK ile değil Haçlı ittifakı ile savaşıyor. İktidar PKK ile savaşırken, muhalefet PKK(HDP) ile ittifak yaparsa, PKK ile mücadelede başarılı olunmaz.” uyarısında bulundu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:52
Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, terörle mücadeleye ilişkin konuştu: CHP-PKK ittifakı Türkiye’yi uçuruma sürüklüyor

 Murathan Seyitoğlu  Ankara  Yenakit.com.tr’ye konuşan Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, CHP-PKK ittifakına yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“FETÖ ve PKK ile mücadelede muhalefeti göremiyoruz”

Türkiye’nin PKK ile mücadelede önemli bir aşamaya geldiğine dikkat çeken Galip İlhaner, şöyle konuştu:

İktidar PKK ile savaşırken, muhalefet PKK (HDP) ile ittifak yaparsa, PKK ile mücadelede başarılı olunamaz. PKK ile mücadele; Erdoğan, Bahçeli, bir avuç ülkücü ve bir avuç Güvenlik Korucusunun meselesi haline gelmiştir. FETÖ ile mücadelede de PKK ile mücadelede de muhalefeti göremiyoruz.”

“CHP-PKK ittifakı Türkiye’yi uçuruma sürüklüyor”

Türkiye PKK ile mücadelede Sırat Köprüsünde ilerliyor adeta” diyen Galip İlhaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

Suriye üzerinden Türk-Kürt savaşı riski ile karşı karşıyayız. Ama muhalefetin dünyadan haberi yok. Atatürk’ün Seyit Rıza ve Şeyh Said ile görüşmesi neyse; CHP yöneticilerinin PKK’lı Selahattin DEMİRTAŞ ile, PKK’lı Ahmet Türk ile, PKK’lı Selçuk Mızarklı ile görüşmesi odur. CHP’nin PKK ile ittifakı Türkiye’yi uçuruma sürüklüyor.”

“MHP Kürt düşmanı” algısını güçlendiriyorlar

CHP, tek parti dönemi bütün günahlarını MHP’nin üzerine atarak, PKK (HDP) ile yaptığı ittifakı gözlerden kaçırmaya çalıştığına vurgu yapan Galip İlhaner, “MHP ise; tek parti dönemi uygulamalardan sorumlu olmadığı halde CHP'nin tek parti dönemi uygulamalarını adeta gönüllü olarak üzerine alıyor. Bu şekilde CHP Kürt dostu, MHP ise Kürt düşmanı olarak görülüyor algısı güçleniyor. İleride CHP de HDP (PKK) için, PKK  bizi kandırdı diyebilir. PKK (HDP) Türkiye'yi, Suriye gibi bir iç savaşa sürüklediğinde, o zaman CHP'nin geri adım atması hiçbir şeyi değiştirmeyecek. AK Parti'nin FETÖ için dediği gibi. Aslında ikisi de doğru. Biri yaşandı. Diğeri de yaşanacak.” şeklinde konuştu.

“Türkiye, Suriye’de ABD eyaletinin kurulmasına müdahale ediyor”

Kürt Selam Anadolu Hareketi Genel Başkanı Galip İlhaner, sözlerini şöyle tamamladı:

CHP'nin PKK (HDP) ile işbirliği yaptığı bir yerde, terörle mücadelenin bir anlamı da yok, başarı şansı da yok. Tarihte en fazla Kürtlere zarar veren CHP, Kürtleri en çok CHP kullanan yine CHP, Kürtler PKK’yı bırakıyor, hatta PKK’lılar bile PKK’yı bırakıp kaçıyor ve gelip TSK’ya teslim oluyor ama, CHP adeta PKK’ya kuyruk olmuş, PKK’ya yapışmış PKK’yı bırakmıyor. Suriye’de kurulacak devlet Kürt devleti değildir. PKK üzerinden Kürtler kullanılarak bir ABD eyaleti kuruluyor. Türkiye aslında Suriye’de ABD eyaletinin kurulmasına müdahale ediyor.”

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:52
  1. Ankara
  2. Galip İlhaner
  3. CHP-PKK
  4. ittifak

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