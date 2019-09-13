Kürt siyasetçi Galip İhaner’den dikkat çeken uyarı: PKK büyük bir katliam yapabilir

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP’yi sorumlu tutarak, HDP İl Başkanlığı binası önünde başlayan oturma eylemine katılan ailelerin sayısı gün geçtikçe artarken Kürt Siyasetçi Galip İlhaner’den dikkat çeken bir uyarı geldi.

"PKK, anaların eyleminden dolayı, son derece zor bir durumda"

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine Türkiye’nin dört bir köşesinden büyük bir destek verildiğini hatırlatan Galip İlhaner, şöyle konuştu:

“Sıra Cesur babalarda, babalar da meydana çıkmalı. PKK, çok sayıda ölümlü büyük katliamlarla, Kürtleri sindirmeye çalışabilir. PKK gündem değiştirmek için, büyük katliamlar yapabilir. Analadır eylemini engellemek için, Kürtleri sindirmek için büyük katliamlar yapabilir. PKK, anaların eyleminden dolayı, son derece zor bir durumda.”

"Anaların eylemini, 13 il ve hatta Avrupa başkentlerine taşımak lazım"

PKK’ya çocuklarını kaptıran hiçbir Kürt’ün tedirgin olmadan, korkmadan HDP İl Başkanlığı binaları önünde eyleme davet eden Galip İlhaner, “Babalar da yürekli olup meydanlara çıkmalı. 211 yılında, anaları, PKK’ya karşı meydanlara çağırmıştım. 2019 yılında da, babaları, PKK’ya karşı meydanlara çağırıyorum. Analar ve babalar meydanlara çıkıp, evlatlarını PKK (ABD)’dan istemelidir. Anaların eylemlerini babaları da katarak, 13 il ve hatta Avrupa başkentlerine taşımak lazım” şeklinde konuştu.