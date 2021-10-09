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Yerel Kurt saldırısına uğrayan vatandaş ağır yaralandı!
Yerel

Kurt saldırısına uğrayan vatandaş ağır yaralandı!

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir kurdun saldırısına uğrayan vatandaş ağır yaralanırken, kurt vatandaşlar tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 22:32:00 - 2021-10-09 22:39:18
Kurt saldırısına uğrayan vatandaş ağır yaralandı!

Olay, Adıyaman'ın Gerger ilçesi TOKİ Konutları yakınlarında meydana geldi. Ali Deniz (65) isim vatandaş bahçesine giderken yolda karşısına çıkan kurdun saldırısına uğradı. Vücudunun birçok yerini parçalayan kurdun saldırısı karşısında bağıran şahsın sesini duyan diğer vatandaşlar av tüfeğiyle kurdu vurdu.

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Deniz'e burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu ağır olan hastanın tedavisi sürerken, Gerger İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kuduz riskine karşı öldürülen kurttan incelenmek üzere numune aldı. 

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