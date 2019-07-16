0553 313 94 23

Kurşunlara doğru koştuk

15 Temmuz’da bir gözünü kaybeden gazi Emrah Özçelik, Akit'e konuştu. Özçelik, "Üzerimize çelik bilye atıldı. Bir tanesi benim gözüme isabet etti. O gece kendimizde değildik. Üzerimize yağan kurşunlara doğru koştuğumuzu hatırlıyorum." dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 11:29
Kurşunlara doğru koştuk

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

15 Temmuz’da bir gözünü kaybeden gazi Emrah Özçelik ve babasını şehit veren Yasin İbiş, Akit’e konuştu. Yaşanan kargaşa üzerine sokağa çıktığını ifade eden gazi Emrah Özçelik, şunları anlattı: “Sokağa çıktığımızda insanlar, panik içinde sağa sola koşturuyorlardı. Sonra darbe olduğunu öğrendik. Şimdiye kadar hiç darbe görmemiştim. Kızılay’a doğru yola çıktık. Tankları görünce vazgeçtik. Konya yoluna döndük çatışmanın ortasına girdik. Vücudumun çeşitli yerlerine mermi isabet etti. Üzerimize çelik bilye atıldı. Bir tanesi benim gözüme isabet etti. O gece kendimizde değildik. Üzerimize yağan kurşunlara doğru koştuğumuzu hatırlıyorum. Yaralı iken birkaç tane hastane gezdik. Ama o gün hiçbir hastane bizi kabul etmedi. ‘Kimin için savaştıysanız oraya gidin, onlar size sahip çıksın’ dediler. Şu anda bile hâlâ bazı insanlar bizi şehit yakını ve gazi olarak tanımıyor. Bu vatan için, çocuklarımız için sokaklara çıktık. Ülkemiz Mısır, Libya, Suriye gibi olmasın diye sokaklara çıktık. Allah o günleri yaşatmasın. Yine olsa yine sokağa çıkarım, vatan için diğer gözümü de veririm.

Babamla gurur duyuyorum

Babasının keskin nişancı tüfeğiyle sırtından vurularak şehit edildiğini belirten Yasin İbiş de şunları anlattı:

O gece iş yerindeydim. Bana ‘evde kal çocuklara, kardeşlerine sahip çık’ dedi. Önce Ulus’a sonra Sıhhiye’ye geçmiş. Kendisini aradığımızda tankı ele geçirdiklerini söyledi. Sonra Genelkurmay’a geçmişler. Saat 02:30 gibi görüştüğümüzde iyiydi. 10 dakika sonra kız kardeşim beni aradı, ‘Yasin, yabancı biri babamın telefonunu açtı. Babanız yaralı onu çıkarmaya çalışıyoruz dedi’ şeklinde bilgi verdi. Apar topar hastaneye gittim. Hastaneye varmadan yolda şehit olmuş. ‘Şehit yakınıyım diye konuşmayın’ diyenler var. Şehit oğlu ve ailesi olmaktan gurur duyuyorum.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:29
  1. Konya
  2. Ankara
  3. 15 Temmuz
  4. gazi Emrah Özçelik
  5. Yasin İbiş
  6. Akit
  7. keskin nişancı tüfeği
  8. Genelkurmay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küresel borçlar 246 trilyon dolara ulaştı
    1. Küresel borçlar 246 trilyon dolara..
    2. Büyükçekmece 71 ülkeye ev sahipliği..
    3. Türkiye’nin yüzde 32’si serbest meslek..
    4. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 1..
    5. Turkcell CEO'sundan darbecilere bomba..
    6. Eskişehir’de kumar operasyonu
    7. Atıl vaziyetteki çeşmeler onarılıyor
    8. (Özel) Kirli sular mısır koçanıyla..
    9. Afganistan'da çatışmada 5 güvenlik..
    10. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç..
    11. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında..
    12. İspanya’dan AB’ye Türkiye tavsiyesi!
    13. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi..
    14. Büyükada davası, mütalaanın..
    15. Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava
    16. İstinaf, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü..
    17. Bayram öncesi yardım dernekleri kurban..
    18. Gölbaşı Gölü’ne hayat verdiler
    19. Mahkeme kararını verdi! Dev yapı..
    20. Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Ceza..
    21. Paintball şampiyonlarına ödül
    22. 2019’da kapanan inşaat şirketi sayısı..
    23. Güvenlik teknolojilerinde trend
    24. Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eden..
    25. Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin..
    26. Denizlispor, Sacko'yu transfer etti
    27. 100 yıllık ömründe bir kez çiçek açan..
    28. Kurşunlara doğru koştuk
    29. Soylu'dan 81 ilin yöneticileriyle..
    30. Doğa yürüyüşlerinin bu haftaki rotası..
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler