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Yerel Kurstan çıkan öğrenciler dehşeti yaşadı! Feci kaza
Yerel

Kurstan çıkan öğrenciler dehşeti yaşadı! Feci kaza

Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan öğrenci servisi, karşı şeride geçerek minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 5’i öğrenci toplam 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 21:06:00 -
Kurstan çıkan öğrenciler dehşeti yaşadı! Feci kaza

Kaza, D-655 Karayolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Düzce’den Akçakoca istikametine seyir halinde olan Tayfur T. idaresindeki 81 AB 443 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjü aşarak karşı şeride geçerek Vedat İ. idaresindeki 34 NIC 52 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sebebi ile trafik Düzce istikametine tek şeritten sağlanırken, ihbar üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Ayhan E., Zeynep Z.B., Caner K., Mehmet F.B., Kadir K., Musa D. ve Sedat İ. bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Araçların bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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