Kursiyerler ‘Siber Zorbalık’ konusunda bilgilendirildi Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlere ’Siber Zorbalık’ konusunda eğitim programı gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlere ’Siber Zorbalık’ konusunda eğitim programı gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi’nde (TOGEM) bulunan kurslara katılan kursiyerlere yönelik seminerler tüm hızıyla devam ediyor. Kursiyerlere yönelik son olarak Siber Zorbalık konulu bir seminer verildi.

Adıyaman Belediyesi TOGEM Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminer Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından verildi.

Seminer kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.