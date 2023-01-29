Kürşat Mican'dan TBMM'ye hilafet çağrısı!

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Danimarka asıllı ırkçı Rasmus Paludan'ın yüce Kur'an'ı yakma provokasyonuna sert ifadelerle tepki gösteren Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, "Bildiğiniz üzere kukla, maşa, şarlatan, İslam düşmanı Rasmus Paludan iblisi ağababalarının talimatıyla yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik aşağılık saldırılarına korkusuzca devam ediyor. Avrupa ülkeleri bu alçağa polis korumasıyla izin veriyor, yaptıklarına ortak oluyor." dedi.

Paludan'ın hadsizliğine izin veren Danimarka yönetimini de eleştiren Mican, "Bu alçağın camii önünde KURAN-I Kerim yakmasına izin veren Danimarka Hükümetini ve yetkililerini şiddetle,nefretle kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Batı'nın iki yüzlülüğüne dikkat çeken Kürşat Mican, "İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kabul edildiği sözde demokrat, özde faşist Avrupa, sözde medeni özde cani Avrupa, sözde özgürlükçü özde fanatik Avrupa, biz sizin Cemaziyel-evvelinizi iyi biliriz. Biz sizi Orta Çağ karanlığından tanırız. Kadınların içinde şeytan var diye toplayıp yakmanızdan tanırız, barbarlığın, ilkelliğin, vahşiliğin ve faşistliğin kitabını yazmanızdan tanırız. Düzenlediğiniz Haçlı seferleriyle yaptığınız mezalimlerden, yaktığınız, yıktığınız köylerden, katlettiğiniz mazlumlardan tanırız." şeklinde konuştu ve şu tespitini aktardı: Orta Çağ’da neyseniz, Osmanlı’yı parçalarken de oydunuz, bugünde Osunuz! Hiç değişmediniz! Sözde demokrasi anlayışınız, sahte medeniyetiniz batsın!

Sözlerine hilafet çağrısı ile devam etti!

"2 milyar Müslümanın kutsal kitabına saldırmak, tahkir etmek, aşağılamak insan hakları ihlali değil midir?" diye soran Mican, açıklamasına şöyle devam etti:

İfade özgürlüğü paravanıyla aşağılık bir yaratığın yaptığı alçaklığa göz yummak, polis korumasıyla destek olmak İslam'a ve Müslümanlara olan kininizin göstergesidir. Haçlı zihniyetidir! Alçaklıktır. İlkelliktir. Barbarlıktır. 2 milyar Müslümanın başsız olmasından istifade etmektir!

Ey İslam alemi! Bir sözümüz de sizedir! Artık uyanalım. Bu dağınıklıktan kurtulalım. Tez vakitte hilafeti geri getirelim. Müslümanlar hilafet sancağı altında, halifesinin emrinde bir ve beraber hareket ederse, dünya kaybettiği huzura, adalete, nizama tekrar kavuşacaktır.!

Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyoruz; Meclis kararıyla kaldırılan halifeliğin Meclis kararıyla geri getirilmesini istiyoruz!

Biliyoruz ki, halifelik geri gelmedikçe, Müslümanlar birleşemeyecek ve dünyadaki zulümler durmaksızın devam edecektir.

Elbet Kur'an'ımıza uzanan ellerle hesaplaşma vakti gelecektir! Kafirler istemese de yüce Allah nurunu tamamlayacaktır. İslam'ın nurunu tüm dünya bir olsa da söndüremeyecektir. Yüce Allah kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerimi kıyamete kadar koruyacak, ona uzanan eller helak olacaktır!

Bizler de ecdadımız gibi son nefesimize kadar ulvi değerlerimiz için yaşayacak, mücadele edecek, bu uğurda gerekirse can verip, can alacağız!

Kanımız aksa da zafer İslam'ındır! Zalimler için yaşasın cehennem!