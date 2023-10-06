  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nükleer Güç Santrali’nde fabrika atık boşaltma işleminde, İkinci dönem! İlişkin dikkat çekici açıklamalar

ABD basınından savunma sanayii itirafı: Türkiye bir dönem buzdolabı ve televizyon üretip övünüyordu

Pakistan'ın Afgan mülteci kararı gündem oldu!

Trakya'dan fabrika ve arsa toplayan Çinlilerden Türkiye'ye flaş teklif: Verin biz yapalım

Bakan Yumaklı açıkladı! Türkşeker'in şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Gören dönüp bir daha bakıyor! Bayraktar Kızılelma’yı hiç böyle görmediniz

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İmamoğlu'na olay gönderme!

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! İlk başta üzülecek, sonra sevineceğiz

Attıkları yalandan biraz olsun utandılar mı? 128 milyar dolar nerede? Utanma duygusu ahlaktandır

Cinsel taciz skandalı! Seküler mahalle sakini Yeşim Salkım’dan iğrenç itiraf
Gündem Kürşat Mican açıkladı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca bu yüzden içeride tutuluyor..
Gündem

Kürşat Mican açıkladı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca bu yüzden içeride tutuluyor..

Yeniakit Publisher
2023-10-06 03:12:00 - 2023-10-06 03:17:03

Yesevi Alperenler Teşkilatı Başkanı Kürşat Mican, Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi'ye yapılan zulmü değerlendirdi.

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi, 11 aydır cezaevinde tutuluyor.

Deli saçması iftirayla toplumsal lince maruz kalıp hapse atılan Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi'ye yapılanlara, Kürşat Mican da tepki gösterdi.

Mican, Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi'ye yönelik zulmün, dindarları aşağılamak için hazır bekleyen kesimin eliyle gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Gümüşel Hocaefendi'nin davasındaki tutarsızlıkları anlatan Mican, tutuksuz yargılama yapılması gerektiğini ifade etti.

Kürşat Mican, dindarlara, "Bir alimi, bir hocayı yalnız bırakmayalım." diyerek çağrıda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın yakını Şevket Hoca Müslümanlara sordu: Rahat mısınız?
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın yakını Şevket Hoca Müslümanlara sordu: Rahat mısınız?

Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın yakını Şevket Hoca Müslümanlara sordu: Rahat mısınız?

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli için kurulan Araştırma Komisyonu'nun listesi Resmi Gazete'de yayımlandı!
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli için kurulan Araştırma Komisyonu'nun listesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Siyaset

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli için kurulan Araştırma Komisyonu'nun listesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

TİP Sözcüsü ezan düşmanı Sera Kadıgil'e Yeni Akit şoku! Savcılık kararını açıkladı
TİP Sözcüsü ezan düşmanı Sera Kadıgil'e Yeni Akit şoku! Savcılık kararını açıkladı

Gündem

TİP Sözcüsü ezan düşmanı Sera Kadıgil'e Yeni Akit şoku! Savcılık kararını açıkladı

İnsan olan bunu söylemeye utanır! "Suçsuzluk karinesi" Yusuf Ziya Gümüşel Hoca için geçerli değil miydi Zeki?
İnsan olan bunu söylemeye utanır! "Suçsuzluk karinesi" Yusuf Ziya Gümüşel Hoca için geçerli değil miydi Zeki?

Gündem

İnsan olan bunu söylemeye utanır! "Suçsuzluk karinesi" Yusuf Ziya Gümüşel Hoca için geçerli değil miydi Zeki?

Bir kızının hapse attırdığı Yusuf Ziya Gümüşel'e diğer kızından şiir!
Bir kızının hapse attırdığı Yusuf Ziya Gümüşel'e diğer kızından şiir!

Gündem

Bir kızının hapse attırdığı Yusuf Ziya Gümüşel'e diğer kızından şiir!

Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftiradan cesaret bulan hadsizler sokaklara çıktı!
Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftiradan cesaret bulan hadsizler sokaklara çıktı!

Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftiradan cesaret bulan hadsizler sokaklara çıktı!

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'yı sevenleri yalnız bırakmadı!
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'yı sevenleri yalnız bırakmadı!

Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'yı sevenleri yalnız bırakmadı!

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca niye hapiste? Cübbeli Ahmet Hoca KADEM'i işaret etti!
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca niye hapiste? Cübbeli Ahmet Hoca KADEM'i işaret etti!

Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca niye hapiste? Cübbeli Ahmet Hoca KADEM'i işaret etti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23