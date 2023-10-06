Kürşat Mican açıkladı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca bu yüzden içeride tutuluyor..
Yesevi Alperenler Teşkilatı Başkanı Kürşat Mican, Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi'ye yapılan zulmü değerlendirdi.
Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi, 11 aydır cezaevinde tutuluyor.
Deli saçması iftirayla toplumsal lince maruz kalıp hapse atılan Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi'ye yapılanlara, Kürşat Mican da tepki gösterdi.
Mican, Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi'ye yönelik zulmün, dindarları aşağılamak için hazır bekleyen kesimin eliyle gerçekleştirildiğine dikkat çekti.
Gümüşel Hocaefendi'nin davasındaki tutarsızlıkları anlatan Mican, tutuksuz yargılama yapılması gerektiğini ifade etti.
Kürşat Mican, dindarlara, "Bir alimi, bir hocayı yalnız bırakmayalım." diyerek çağrıda bulundu.
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