Küreselcilerin bu oyununa dikkat! ABD'li 'şirk-et', 'yapay et' diye haram et yedirecek!

GDO'lu yiyeceklerin sonuçlarının bedelini ödemeye devam eden insanoğluna şimdi de 'yapay et' sınavında.

"Hayvansal gıdaların üretiminin azalma ihtimali", "karbon ayak izinin yüksekliği" ve "canlıların öldürülmesi" gibi bahaneler altında "yapay et" propagandası son hız devam ediyor.

İslam'da haram olan hayvanların etlerini üretip satacaklar

Dünyayı yiyip tüketen küreselci şirketlerin dayattığı ve sözde 'çevre dostu' olduğu iddia edilen 'yapay et'in hangi hayvanlardan üretileceği ise ortaya çıktı. Kurucularının arasında Türklerin de olduğu Primeval Foods isimli ABD'li şirket, İslam'da haram olan hayvanlarla yapay et üreteceklerini açıkladı. ABD'li şirket; zebra, aslan, fil ve kaplan gibi birçok türün dahil olduğu egzotik etleri piyasaya sürmeyi planlıyor.

Restoranlarla anlaşıldı bile

Açıklamalara göre Primeval Foods, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan veya bu tehlikeyle karşılaşabilecek hayvanları öldürmek yerine bu canlılardan alınan hücreler yoluyla 'yapay etler' geliştirmeyi amaçlıyor.

Şirketin şimdiden bu etleri denemek ve satmak için Londra’da birkaç restoran ile anlaştığı da kaydedildi.

Süslü cümlelerle 'yapay et' propagandası

Şirket yetkilileri, süslü cümleler de kurarak, laboratuvar ortamında yetiştirilen etlerin, doğaya ve hayvanlara zarar vermeden et üretilmesine izin verdiğini iddia etti. Şirket, “En sağlıklı vahşi hayvanlardan küçük bir doku örneği seçiyoruz. Bu sırada bu canlılar hayatlarının tadını çıkarmaya devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

Sibirya kaplanı, leopar, panter, bengal kaplanı, beyaz aslan, zebra...

Fil, kedi türlerinin yapay etlerin tüketicilere güzel tatlar sunabileceğini iddia eden şirketin kurucularından Yılmaz Bora yaptığı açıklamalarda, “Şu an Sibirya kaplanı, leopar, panter, bengal kaplanı, beyaz aslan ve zebra gibi hayvanlar üzerinde çalışıyoruz” dedi.

'Yapay et' propagandasıyla büyükbaş hayvanlar da hedef alınıyor

Öte yandan Bill Gates başta olmak üzere küreselci isimler, büyükbaş hayvanları da tehdit olarak gösteriyor.

Daha çok para kazanmak uğrune dünyadaki tüm dengeyi altüst eden küreselciler, sığır besiciliğinin tehlikeli olduğunu iddia ediyor.