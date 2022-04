Küreselcilerin bu oyununa dikkat! ABD'li 'şirk-et', 'yapay et' diye haram et yedirecek!

Kurucularından birinin Türk olduğu öğrenilen ABD'li yapay et şirketi Primeval Foods, laboratuvarda İslam'da yenmesi haram olan zebra, aslan, kaplan ve daha birçok vahşi hayvan tadında yapay et üretip satacağını duyurdu. Şirket, şimdiden bazı restoranlarla anlaştığını aktardı. Şirketin kurucularından Yılmaz Bora yaptığı açıklamalarda, “Şu an Sibirya kaplanı, leopar, panter, bengal kaplanı, beyaz aslan ve zebra gibi hayvanlar üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.