Küreselciler ile komünist Çin'in arasından su sızmıyor! Bill Gates’den Çin’e tebrik!
Dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 salgınının Çin’den yayılmasına karşın başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere, küresel kuruluşlar ve küresel firma sahiplerinin Komünist Çin’i adeta koruyan tutumu, akılları karıştırmaya devam ediyor.
Yeni Akit Ankara
ABD’deki Gates Vakfı Başkanı Bill Gates, komünist diktatörlükle yönetilen Çin’i, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) sıtmadan arındırılmış ülke sertifikası alması nedeniyle tebrik ettiğini belirtti. Gates, önceki gün video konferans yöntemiyle Çin televizyonlarından CC Tv'ye konuşarak, Çin’in DSÖ’den söz konusu sertifikayı almasının, dünya ülkelerinin sıtmayla mücadele çalışmaları için bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.
Çin'e methiyeler dizdi
Gates açıklamasında, "Çin hastalığın incelenmesi ve bu konuda işbirliği şebekesinin kurulması için yüklü bütçeler ayırdı. Doktor, bilim insanı ve yetkililerin ortak çabalarıyla sıtma Çin’de yok edildi. Çin dünyaya vatandaşlarının sağlığını korumaktaki kararlılığını sergiledi." ifadelerini kullandı. Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödüllü, Çinli ilaç kimyageri Tu Youyou’nun geliştirdiği Artemisinin adlı ilacın, dünyadaki sıtmayla mücadele çalışmalarına büyük katkıda bulunduğunun altını çizen Gates, bu ilaç sayesinde Güney Asya, Afrika ve Güney Amerika’da milyonlarca insanın ölümden kurtulduğunu sözlerine ekledi. DSÖ, 30 Haziran’da, Çin’e sıtmadan arındırılmış ülke sertifikası verildiğini açıklamıştı.