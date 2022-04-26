Küreselci Twitter çalışanlarından, Elon Musk çıkışı: Tehlikeli!

Twitter CEO’su Parag Agrawal, SpaceX ve Tesla CEO’su milyarder Elon Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varmasının ardından çalışanlara şirket geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Agrawal dün şirket çalışanları ile yaptığı toplantıda, “Anlaşma tamamlandıktan sonra platformun hangi yöne gideceğini bilmiyoruz” dedi.

Ancak Agrawal, çalışanlara şu anda işçileri işten çıkarma planlarının olmadığını söyledi.

Daily Mail’in haberine göre, Twitter çalışanları ise kendisini ‘ifade özgürlüğünün destekçisi’ olarak tanımlayan Musk’ın aslında ‘demokrasi için bir tehlike’ olduğunu iddia etti.

Birçok Twitter çalışanı, bu sabah satın alma anlaşmasından duydukları memnuniyetsizliği ve korkuyu ifade eden tweetler yazdı.

Yazılım mühendisi Addison Howenstine, “Bana Elon Musk Twitter’in yüzde 9,2’sini aldığında bunun neden yaptığını sordunuz. Bu açıkça onun nihai hedefi değildi ve işler kesinlikle daha da kötüye gidecek, demokrasi ve küresel meseleler için potansiyel olarak tehlikeli olacak” şeklinde bir tweet paylaştı.

Twitter’da video işleriyle ilgilenen mühendisi Geraint Davies şunları yazdı:

“40 yıllık deneyime sahip bir yazılım mühendisine ihtiyacı olan var mı? Bir arkadaş için arıyorum da.”

Twitter’da çalışan bir diğer mühendisi Jay Holler, “Twitter liderliğinde ilk kez bu platformda daha önce engellediğim var” yazdı.

Twitter’ın küresel küratörlük standartları lideri Chloe Barnes şunları yazdı:

“Bunun bazıları için eğlenceli olduğunu kesinlikle anlıyorum. Ama lütfen bilin ki bu kesinlikle benim için eğlenceli değil.”

Twitter veri bilimcisi Cassie Nick Rumbaugh, Musk'ın siteyi ele geçirmesinden biraz korktuğunu vurguladı.

New York Times’a konuşan bir Twitter çalışanı, “Kusacak gibi hissediyorum. Elon Musk’a ait bir şirkette çalışmak istemiyorum” dedi.

Gazeteye konuşan bir diğer çalışan ise, “Ondan (Musk) nefret ediyorum, bunu neden istiyor ki?” diye konuştu.

Bu arada, birçok çalışanın endişeleri, platformun gelecekteki politikasından çok ayrıcalıklarıyla ilgili oldu.

Şirketi çalışanlarından biri “Evden çalışma konusunda endişelerim var. Bu bizim için bir seçenek haline geldi ve daha önce siteyi satın alırsa bunu iptal etme ihtimalini ima eden Musk’ın bunu kaldırmasından korkuyoruz” şeklinde tweet attı.

Twitter’ı satın alma konusunda varılan anlaşmayı duyuran Musk, Twitter üzerinden dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital meydandır. Ayrıca ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak, Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum. Twitter’ın muazzam bir potansiyeli var. Onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcı topluluğuyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

Musk, siteyi hisse başına 54,20 dolar fiyattan satın almak için yönetim kuruluyla 44 milyar dolar değerinde anlaşmaya varmayı başardı.