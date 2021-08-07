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Dünya Küreselci şeytanlardan son darbe: Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ve mutlu olacaksınız
Dünya

Küreselci şeytanlardan son darbe: Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ve mutlu olacaksınız

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun 2016 yılında yayınladığı '2030 planı', çarpıcı gerçekleriyle gözler önüne serildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 03:17:00 - 2021-08-07 03:20:53

Gzt'nin Murat Soydan'ın sunuculuğuyla yayınladığı "2030’da dünya nasıl bir yer olacak?" başlıklı bir videoda, Davos'ta açıklanan 2030 planı üzerinden dünyadaki tüm insanlığın özel mülkü elinden alınmak istenirken, bu mal, mülk ve servetin küreselci şirketler tarafından sahiplenileceği vurgulanıyor.

"Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ve mutlu olacaksınız"

Videoda "Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ve mutlu olacaksınız" sloganı dikkat çekerken 2030 yılında paranın dijitalleştirilmesiyle birlikte nakitsiz bir toplum inşa ederek "tüm insanlığın mülkiyetsizleştirilmesi" planlanıyor. 

Büyük sıfırlama için büyük fırsat

İklim değişikliği ve salgınlardan insanlığı kurtaracaklarını öne süren küreselcilerin 2020 yılında başlayan malum hastalığı, "the great reset" yani "büyük sıfırlama" için bir fırsat olarak gördüğü belirtilirken 'dijital kölelik'in adım adım getirildiğine dikkat çekiyor.

İnsan nüfusunun büyük kısmı 'gereksiz' görülüyor

Tüm insanlığın mülkiyetsizleştirildiği ve her şeyin sahibi olduğu küreselci azınlığın kuracağı yeni düzende, insan nüfusunun büyük bir kısmı ise 'gereksiz' görülüyor.

Hem Sosyalizm'i övüp hem de toprak satın alıyor

Sosyalizm'i öven Bill Gates'in dünyanın en büyük toprak sahibi olduğuna dikkat çekilen videoda, dünya ülkelerinin pandemi oyunu ile fakirleştirilerek çeşitli şartlarla yardım edileceğine vurgu yapıldı.

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