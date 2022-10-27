Küreselci şeytanlar, Güneş'i karartmak için harekete geçti! Her gün gökyüzünden geçiyor ama haberimiz olmuyor!

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Araştırmacı Yazar Erkan Trükten, Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda çarpıcı bilgiler verdi.

Chemstrails adı verilen ve atmosfere bırakılan tozlarla Güneş ışınlarının Dünya'ya gelmesini engelleyerek uçaklarla dünya ülkeleri üzerinde spreyleme yapan şeytani küresel güçlerin planlarını deşifre eden Erkan Trükten, buzul çağının önünün açılabileceğini açıkladı.

Bu projenin ABD'de Beyaz Saray ve Pentagon tarafından açıklandığını vurgulayan Trükten, Jeff Bezos ve Bill Gates'in de işin içinde olduğunu belirtti.

Öte yandan Akit geçtiğimiz yıl chemstrail konusuyla ilgili yetkilileri uyaran haberlere imza atmış, ancak spreyleme ile ilgini herhangi bir açıklama gelmemişti.