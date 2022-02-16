Küreselci sermayenin zıt gibi görünen iki farklı gücü... AB'nin en büyük ticari ortağı Çin oldu!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılına ilişkin uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde 2021'de toplam ihracat önceki yıla kıyasla yüzde 14,1 artarak 2 trilyon 434,3 milyar Euro'ya, toplam ithalat yüzde 21,4 yükselerek 2 trilyon 305,9 milyar Euro'ya çıktı.

Euro Bölgesi'nin 2021 yılındaki ticaret fazlası 128,4 milyar Euro'yu buldu.

AB'nin 2021'de toplam ihracatı önceki yıla göre yüzde 12,8 artışla 2 trilyon 180,5 milyar Euro'ya, ithalatı da yüzde 23 yükselişle 2 trilyon 111,5 milyar Euro'ya ulaştı. Böylece AB, Ocak-Aralık 2021 döneminde 69 milyar Euro'luk ticaret fazlası verdi.

AB ülkelerinden geçen yıl en fazla ithalat yapan ülkeler 399,4 milyar Euro ile ABD, 283,6 milyar avro ile Birleşik Krallık, 223,3 milyar Euro ile Çin, 156,5 milyar Euro ile İsviçre, 89,3 milyar Euro ile Rusya, 79,2 milyar Euro ile Türkiye, 62,4 milyar Euro ile Japonya ve 56,5 milyar Euro ile Norveç oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 472,2 milyar Euro ile Çin, 232 milyar Euro ile ABD, 158,5 milyar Euro ile Rusya, 146 milyar Euro ile Birleşik Krallık, 123,6 milyar Euro ile İsviçre, 78 milyar Euro ile Türkiye,74,5 milyar Euro ile Norveç ve 62,3 milyar Euro ile Japonya olarak belirlendi.

Geçen yıl AB ile ticarette Çin 248,9 milyar Euro ve Rusya 69,2 milyar Euro, Norveç 18 milyar Euro fazla verirken, ABD 167,4 milyar Euro, Birleşik Krallık 137,6 milyar Euro, İsviçre 32,9 milyar Euro ve Türkiye 1,2 milyar Euro açık verdi.

AB’nin toplam ticaret hacmi, Çin'le 695,5 milyar Euro, ABD'yle 631,4 milyar Euro, Birleşik Krallık'la 429,6 milyar Euro, İsviçre'yle 280,1 milyar Euro, Rusya'yla 247,8 milyar Euro ,Türkiye'yle 157,2 milyar Euro, Norveç'le 131 milyar Euro ve Japonya'yla 124,7 milyar Euro seviyesini buldu.

Böylece, geçen yıl AB’nin en büyük ticaret ortağı Çin oldu. Çin, 2020'de ABD'yi geçerek AB'nin en büyük ticaret ortağı konumuna gelmişti. Çin söz konusu pozisyonunu 2021'de de korumuş oldu.

Türkiye, 157,2 milyar Euro'luk ticaret hacmiyle AB'nin 6'ncı en büyük ticaret ortağı konumunda yer aldı.