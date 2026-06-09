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Dünya Küresel zorba Trump yine tehdit etti! İran’a anlaşma için 48 saat süre biçti
Dünya

Küresel zorba Trump yine tehdit etti! İran’a anlaşma için 48 saat süre biçti

Yeniakit Publisher
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Küresel zorba Trump yine tehdit etti! İran’a anlaşma için 48 saat süre biçti

Sinsi ablukalarla Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren emperyalist odakların başı Donald Trump, New York dönüşü uçak merdivenlerinde küstah bir açıklamaya imza attı. İran’ı teslim almayı hedefleyen tek taraflı bir nükleer anlaşma için 2 veya 3 gün süre biçen küresel zorba, kuklası Netanyahu ile el ele yürüttüğü kirli diplomasiyi itiraf ederek, küresel petrol lojistiğinin kalbi Hürmüz Boğazı'nı kendi kontrolünde açacağını iddia etti.

Küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini bildirdi.

Trump, New York'ta oynanan NBA final maçından dönerken uçağa binmeden önce gazetecilere gündemi değerlendirdi.

İran ile müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Trump, bir ya da iki gün içinde durumun nereye gittiğine dair bir fikir sahibi olabileceklerini belirtti.

Trump, ablukanın "yüzde 100" etkili olmaya devam ettiğini savunarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok iyi bir görüşme yaptığını söyledi.

İran ile İsrail'in kendisinin "arabuluculuğunda" saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyleyen Trump, "Hiçbir şekilde nükleer silaha izin vermeyecek çok ama çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız." ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacağını dile getiren Trump, olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini belirtti.

Trump, ayrıca güçlü ve etkili bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını kaydetti.

Terör devleti İsrail basını, katil Netanyahu'nun, Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

Katil İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.

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Yorumlar

hasel

Fırıldak gibi,sanki dönme dolap.EY TRUMP,İranı tahrip edebilirsin ama,yenemezsin.Afganistandan,kaçarak ülkesine dönen HAYDUT ABD,İranı asla yenemez.Yakında defolup,sadece irandan değil,ortadoğudan defolup gideceksin.
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