Küresel tetikçiler harekete geçti! Maşa Bloomberg hedef Türkiye’yi itibarsızlaştırmak: Olduğunu iddia etti!

Türkiye son dönemde diplomasi adımları ve yükselen dünya imajı ile gündeme damga vurmaya devam ederken ABD basını skandal bir habere imza attı. G20 ülkeleri arasında Ankara'nın diplomatik başarılarını itibarsızlaştırmak isteyen küresel tetikçiler ABD üzerinden iç karışıklık var algısı yaptı.

ABD BASININDAN SKANDAL TÜRKİYE OPERASYONU

Eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından ABD'de huzursuz iklimin artış gösterdiğini belirten Bloomberg, Türkiye'nin "önümüzdeki yıl şiddetli siyasi çalkantılara maruz kalma olasılığı en yüksek olan G-20 ülkeleri arasında" geldiğini iddia etti.

LİSTENİN BAŞINA TÜRKİYE'Yİ KOYDULAR

Bloomberg G-20 ülkeleri arasında iç karışıklık riski çıkma ihtimali olanları listeledi. Listenin başında Türkiye'nin yer alması dikkat çekti.

AVRUPA YANGIN YERİ AMA LİSTEDE YOK

Listede Türkiye'nin ardından ise Ukrayna ile aktif savaşta olan ve Ukrayna dolayısıyla Avrupa ülkeleri ile de savaşın eşiğine gelen Rusya geliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Takvimin derlediği haberde Grafikte Türkiye ve Rusya'nın ardından Türkiye gelirken adeta kargaşanın hüküm sürdüğü Meksika ve son dönemde on binlerce göstericinin sokaklara döküldüğü ve güvenlik güçleri ile çatışmalara girdiği Avrupa ülkelerinin ise geri sıralarda yer alması dikkat çekti.

TÜRKİYE TARİH YAZIYOR ABD TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ise geçtiğimiz günlerde ABD ile Rusya arasında tarihi bir esir takasına imza attı. Hollywood filmlerini aratmayan operasyonunun ardından ABD Başkanı Joe Biden "Müttefikimiz Türkiye'ye çabaları için minnettarım" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Başkan recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye, Ukrayna Savaşı'nın ardından Gazze'de de arabulucu olarak sahneye çıktı. İsrail soykırımını cesurca haykıran ve İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için büyük çaba gösteren Türkiye, ateşkes konusunda ise gerekli her adımı atıyor.