Küresel piyasaların gözü Davos’ta Küresel piyasalar yeni haftada Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) zirvesi ile Avrupa ve Japonya merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

Küresel piyasalar, geçen haftayı pozitif bir görünümle tamamlamasının ardından yeni haftada Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) zirvesi ile Avrupa ve Japonya merkez bankalarının toplantılarına odaklandı. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı bu yılki zirvesi, bugün İsviçre’nin Davos kasabasında “Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek” temasıyla başlayacak. Zirvede Türkiye’yi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın temsil etmesi bekleniyor.

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