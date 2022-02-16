Küresel piyasalarda 'savaş' gerilimi azalıyor

Ukrayna’daki gerilimin Rusya’nın kısmi geri çekilme adımıyla yumuşaması piyasalara olumlu yansıdı.

Hisse senetleri piyasaları Asya Pasifik’te geniş çaplı bir ralli yaşıyor.

Salı gününü yüzde 1,6 ve yüzde 2,5 yükselişle kapatan S&P 500 ve Nasdaq’da ise vadeliler sabah saatlerinde hafif geriliyor.

Ukrayna’da tansiyonun bir parça düşmesiyle petrol hafif geriledi. Brent petrol nisan kontratı varil fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 93 dolarda dengelendi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 2’nin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Bloomberg Dolar Endeksi 1.177 seviyesinde yatay

Ukrayna krizinde diplomasi seçeneği öne çıkıyor. Rusya’dan gelen Ukrayna sınırından çekilme açıklamalarına ABD şüpheli yaklaşıyor. ABD Başkanı Joe Biden Rusya’nın Ukrayna’yı ilhak etmesinin mümkün olduğunu, Rus askerlerinin Ukrayna’yı tehdit eden bir pozisyonda kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

Biden, Kremlin’den pazartesi günü gelen “diplomasinin hala mümkün olduğu” görüşüne katıldığını belirtirken, “Ancak Ukrayna dahil olmak üzere, ülkelerin sınırlarını korumak gibi temel haklarını feda edemem” açıklamasını yaptı.

Rusya, Batı ve Güney askeri bölgeleri birimlerinin tatbikatlarını tamamlamalarının ardından kalıcı üslerine dönmeye başladığını açıklamıştı.

Askeri analistler ise bu açıklamaya şüpheyle yaklaşıyor. International Institute for Strategic Studies’ten Henry Boyd’a göre anlamlı bir çekilme olması için tank gibi ağır araçların bölgeden ayrılması gerekiyor. Öte yandan, birçok Ukrayna kurumu ve bankası siber saldırıya uğrarken, ABD siber saldırıların araştırılması ve saldırılara yanıt verilmesi için Ukrayna’ya yardım teklif etti.