Küresel piyasalarda nükleer endişe!

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin eşiğine gelmesi küresel piyasalarda riskli varlıklardan güvenli limanlara kaçışa yol açtı.

Asya'nın önde gelen endekslerinde yüzde 1'i aşan kayıplar yaşandı. Euro Stoxx vadeli işlemlerde yüzde 3'ye yakın düşüş izlenirken, ABD vadelileri de negatif açılışa işaret etti.

Gelişmeler altında yükselişi destekledi. Spot altının onsu 1.940 dolara ulaştı.

Bloomberg dolar endeksi yüzde 0,1 yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 1,80'nin altını gördü.

Çatışmalar nükleer santrale ulaştı

Ukrayna’da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalarda yangın çıktı. Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'ya Ukrayna'daki Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki askeri operasyonlarını durdurması ve itfaiye güçlerinin alana erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna’da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu çıkan yangına ilişkin bilgi aldı.

Biden, Rusya'ya nükleer santral çevresindeki askeri faaliyetlerini durdurarak itfaiye güçlerinin ve acil durum ekiplerinin bölgeye erişiminin sağlanması için çağrı yaptı.

Ayrıca Biden, ABD Enerji Bakanlığı Nükleer Güvenlikten Sorumlu Müşaviri ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı ile de nükleer santrale ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.