Küresel piyasalar yeni haftada yön arayışını sürdürüyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikası tutumu sonrası dengelenme süreci devam ederken, bu hafta İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları ile başta ABD'de tarım dışı istihdam olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed'in geçen haftaki toplantısında faiz artırımlarına mart ayında başlanacağı sinyali vermesinin ardından varlık fiyatlarındaki oynaklık etkisini sürdürüyor.

Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in martta 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceği ihtimali güçlenmeye devam ederken, Fed üyeleri de konuya ilişkin sözle yönlendirmelerini sürdürüyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic hafta sonu Financial Times'a verdiği demeçte, enflasyondaki duruma göre martta 50 baz puanlık faiz artışının ihtimal dahilinde olduğunu belirtirken, marttan başlayarak peş peşe 25 baz puanlık 3 faiz artışının ise daha olası olduğunu ifade etti.

Analistler, bu hafta açıklanacak verilerdeki beklenti dışı enflasyonist göstergelerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini kaydederek, özellikle tarım dışı istihdam verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD'de açıklanan şirket bilançolarının geçen hafta da karışık bir görünüm sergilemeye devam ettiğini aktaran analistler, açıklanacak bilançoların bu hafta da şirket bazlı oynaklıkları beraberinde getirebileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftaya yükselişle başlayarak yüzde 1,79'a çıkarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişesi Brent petrolün varil fiyatını yüzde 0,4 artışla 89,2 dolara taşıdı.

Cuma günü, New York borsası tepki alışlarının devreye girmesiyle yükseliş eğiliminde hareket ederken, S&P 500 endeksi yüzde 2,43, Nasdaq endeksi yüzde 3,13 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,65 değer kazandı. Yeni haftanın açılışında da ABD'de endeks vadeli işlem kontratları alıcılı seyrediyor.

Avrupa borsalarında risk iştahı geçen hafta Fed'in şahinleşen duruşu ve Rusya ile Ukrayna arasında artan tansiyonla gerilerken, bu hafta başta perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi kararları olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

ECB'nin politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmezken, tahvil piyasalarında BoE'nin yüzde 80 ihtimalle politika faizini 15 baz puan artıracağı fiyatlanıyor.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,17, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,32, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde ise pozitif seyrediyor.

Asya'da yeni haftanın açılışında risk iştahının güçlendiği görülüyor. Çin'in teknoloji şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde sona gelindiğine ilişkin beklentiler pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirirdi.

Çin ve Güney Kore pay piyasalarında yeni yıl tatili sebebiyle işlem gerçekleşmezken, bölgede artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ise risk iştahını törpüleyen etkenler arasında bulunuyor.

Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre ülkede sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,7 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilerin gerisinde kaldı. Perakende satışlar da yıllık yüzde 1,4 artsa da tahminleri karşılayamadı.

Hafta sonu açıklanan verilere göre ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1'e, hizmet sektörü PMI 51,1'e ve bileşik PMI 49,1'e geriledi.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,05 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.

Yurt içinde, cuma günü BIST 100 endeksi yüzde 0,73 değer kaybederek haftayı 1.983,18 puandan tamamladı. Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,97 azalışla 13,5160’a gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,54 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde 2021 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi verileri takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, 2021 4. çeyrek GSYH

16.00 Almanya, ocak ayı TÜFE

17.45 ABD, Chicago PMI

18.30 ABD, Dallas Fed imalat endeksi