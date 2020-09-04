Küresel piyasalar teknoloji hisseleri öncülüğünde negatif seyrediyor

ABD'de, özellikle Mart ayından bu yana teknoloji stoklarındaki artış eğilimi ve Haziran ayından itibaren peş peşe kırılan rekorlar sonrasında, kâr satışlarının artmasıyla hisse piyasalarında dün sert düşüşler görüldü.

Dow Jones endeksi yüzde 2,78, S&P 500 endeksi yüzde 3,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,96, teknoloji devleri Apple yüzde 8, Microsoft yüzde 6,2, Alphabet yüzde 5,1, Netflix yüzde 4,9, Amazon yüzde 4,6 ve Facebook yüzde 3,7 düştü.

Analistler, ABD-Çin gerginliği kapsamında uygulanması planlanan teşvik paketine ilişkin belirsizlik ve ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri ile başlayan satışların duruşu tetiklediğini belirtti. -Teknoloji stoklarında kayıp siparişler ve endekslerdeki düşüş hızlandı.

Nasdaq endeksinin Ağustos ayıyla birlikte aylık bazda yükselen serisini 5 aya çıkardığını ve bu dönemde yüzde 50'nin üzerinde değer kazandığını hatırlatan analistler, böyle bir trendde düzeltme hareketlerinin sertleşmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Avrupa borsalarında dün bir satıcı hareketi gözlenirken, euro / dolar paritesi 1,20'den başlayan düşüşünü şimdilik 1,18'den kapattı. Dün Almanya'da ve Euro Bölgesi'nde hizmetler sektörü için Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanmaya rağmen, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,40, FTSE 100 endeksi İngiltere'de yüzde 1,52 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 düştü. .

ABD ve Avrupa borsalarında satış trendi, Asya borsaları ile yeni güne taşındı. Kapanışa yakın, Nikkei 225 endeksi Japonya'da yüzde 1,2, Şangay bileşik endeksi Çin'de yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 düştü.

Dün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri yüzde 0,86 ile beklentilerin altında kalsa da, dünya borsalarının olumsuz seyrine bağlı olarak gerileyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,70 düşüşle 1.076,34 puandan kapattı.

Analistler, dün ABD borsasında yaşanan sert düşüşün ardından satıcılarla olan trendin bugün sınırlı da olsa devam ettiğini belirterek, teknoloji hisselerinin seyrinin bir süre küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini vurguladı.

Analistler, Kovid-19 tedavisi ve özellikle Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmelerle ilgili haber akışının gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, Ağustos ayı istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazanç verilerinin de bugün ABD'de ilan edildi.

Analistler, BIST 100 endeksinde 1.070 ve 1.050 seviyelerinin destek konumunda ve 1.120 puan direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Bugün piyasalarda izlenecek veriler şu şekildedir:

14:30 Türkiye, Ağustos ayında reel efektif döviz kuru

15.30 ABD, Ağustos istihdam raporu