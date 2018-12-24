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Küresel piyasalar tatil haftasına negatif başladı

Yurt içinde, geçen hafta pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, döviz kurları da yüzde 1'e yakın değer kaybetti- Analistler, Trump'ın açıklamaları ile ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştiği algısı ve ABD askerinin Suriye'den çekileceği haberinin Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, yeni haftada jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti

24 Aralık 2018 Pazartesi 09:15
Küresel piyasalar tatil haftasına negatif başladı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle Noel tatili haftasına negatif başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandı.

Trump’ın en önemli seçim vaatlerinden Meksika duvarı için istediği 5 milyar dolarlık finansmanın bütçeye eklenmesi, Demokratlar tarafından desteklenmeyince kısmen kapanan federal hükümet, aynı duruma bu yılın başında iki kere daha düşmüştü. Federal kurumlar Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıl dönümü olan 20 Ocak'tan 23 Ocak’a kadar kapalı kalmış, aynı durum 9 Şubat’ta ise sadece birkaç saat sürmüştü. Senato’nun 27 Aralık’taki oturumunda, sorunun çözümü için atılacak adımlar merakla bekleniyor.

Analistler, bu hafta veri takviminin zayıf olduğunu, Noel tatili ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasalarda düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydetti. Bugün New York borsasında yarım gün işlem yapılacak.

Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi geçen hafta haber akışı ile sert bir şekilde dalgalansa da orta vadede içinde bulunduğu 1,13-1,15 bandı içinde kalmaya devam etti. Pay piyasalarında ise azalan küresel risk iştahının etkisiyle haftalık kayıplar yüzde 2'yi aştı. Avrupa'nın önündeki en önemli belirsizliklerden olan Brexit sürecine ilişkin gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere, üyelerin AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesine göre birlikten 29 Mart 2019'da ayrılmış olacak. Bunun AB ile bir anlaşmaya varılarak mı yoksa herhangi bir anlaşma olmaksızın mı yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.

Bugün Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde, geçen hafta pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, döviz kurları da yüzde 1'e yakın değer kaybetti. Analistler, Trump'ın açıklamaları ile ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştiği algısı ve ABD askerinin Suriye'den çekileceği haberinin Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, yeni haftada jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını bildirerek, "Başkan Erdoğan, bana Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye'nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor." ifadesini kullandı.

Bu haftanın ilk yarısında dünya borsalarının önemli bir kısmının Noel tatili nedeniyle ya kapalı ya da yarım gün açık olacağını dile getiren analistler, haftanın geri kalanında ise Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, yurt içinde çarşamba günü reel kesim güven endeksi, cuma günü de ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirterek, Suriye ile ilgili haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 91.300, 90.000'in destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, dolar/TL’de 5,24 seviyesinin destek olarak öne çıktığını, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 09:15
  1. BIST
  2. Piyasalar

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