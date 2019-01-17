Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar genel olarak pozitif seyrini sürdürürken, İngiltere pay piyasaları Brexit belirsizliği ile negatif ayrıştı.

ABD'de hükümetin kepenk kapatmasının üstünden 26 günlük rekor süre geçmesine karşın halen ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların anlaşabileceğine ilişkin bir gelişme olmaması tedirginliğe neden olsa da borsalarda yükseliş eğiliminin devam ettiği görülüyor.

Açıklanan şirket bilançolarının beklentileri karşılaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı konusunda öngörülenden çok daha yavaş olacağı beklentileri pay piyasalarında alımları desteklerken, dolar endeksi ise avrodaki gerilemenin etkisiyle 96'nın üzerine yerleşti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,59, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. AB ile varılan Brexit anlaşmasının İngiltere parlamentosunda reddedilmesi sonrasında dün hükümet hakkındaki güven oylaması takip edildi. Theresa May hükümetini düşürmeye dönük olarak İşçi Partisi’nin verdiği güvensizlik önergesinin dün 306'ya karşı 325 oyla reddedilmesi sonrası Brexit anlaşması için AB ile görüşmelerin tekrar başlayabileceği belirtiliyor.

May, oylama sonrası muhalefet partilerine çağrıda bulunarak, "İki buçuk yıldan sonra şimdi bir araya gelme, ulusal çıkara öncelik verme ve referandum sonucunu hayata geçirme zamanıdır." dedi. Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 değer kaybederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğu Asya piyasalarında, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde, Türk lirası varlıkların rallisi dün de devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişiklik yapmamasının ardından döviz kurları ve uzun vadeli piyasa faizleri gerilerken, BIST 100 endeksi günü yüzde 2,40 artışla 95.411 puandan tamamladı. Banka hisseleri öncülüğünde yükselişini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyan endeksin bu dönemdeki değer kazancı ise yüzde 9'u aştı. Dün TCMB'nin faiz kararından sonra 5,33'e kadar gerileyen dolar/TL'nin, uluslararası piyasada değer kazanan dolar endeksine bağlı olarak 5,3550 seviyesine çıktığı görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve bankacılık verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, Brexit ve Suriye'ye ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Güney Afrika ve Endonezya merkez bankalarının faiz kararları ve Fed üyelerinin açıklamalarının da izlenmesi gerektiğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,31'in destek konumunda olduğunu, BIST 100 endeksinde ise 95.500 seviyesinin üzerinde yeni hedefin 96.400 ve 97.900 dirençlerinin öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, kasım ayı konut fiyat endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları