Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda ABD-Çin gerilimi iyimser havayı gölgelese de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışı pozitif görünümün devamını sağlıyor.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınına yakalanan kişi sayısı 14 milyon 760 bine ulaşırken, can kaybı 611 bini aştı. Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 143 bin 311'e çıktı.

ABD'de vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle normalleşme adımları sekteye uğrarken, ABD yönetimi de Kovid-19'a karşı hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketinin görüşmelerine başladı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni teşvik paketinin tutarının 1 trilyon dolardan başlayacağını ve söz konusu teşvik paketinin odağında çocuklar, istihdam ve Kovid-19 aşısının olacağını belirtti.

Jeopolitik tarafta ABD ile Çin arasında gerilimi artıran karşılıklı hamleler de gelmeye devam ediyor. ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle 11 Çinli şirketi yaptırım listesine aldı.

Geçen hafta makro verilerin beklentilerden iyi gelmesi ve yeni teşvik paketine ilişkin haber akışı ile dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,85 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,51 yükseldi. Dolar endeksi dün 95,7 ile 10 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrasında bugün 95,9 seviyelerinde hareket ediyor.

Avrupa tarafında Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip koronavirün ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde gelecekteki bütçe konusunda 4 gün 4 gece süren müzakerelerin ardından anlaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptığı açıklamada, "Başardık. Kurtarma paketi ve bütçe konusunda anlaşma sağladık. Bir sonraki 7 yıllık bütçe 1 trilyon 74 milyar avro olacak. Kurtarma paketine 750 milyar avro ayrılacak." ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de bütçe ve kurtarma programı konusunda anlaştıklarına işaret ederek, "Bu, Avrupa öncelikleriyle uyumlu toplam 1,8 trilyon avroluk eşi benzeri görülmemiş bir paket." açıklamalarını yaptı.

Virüse karşı aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından klinik çalışmaları devam eden potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenli olduğu ve bağışıklık sistemini desteklediği bildirildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşı çalışmasında doğru yolda olduklarını gösteren önemli bir aşamaya gelindiğini ve bunun büyük bir haber olduğunu belirtti.

ABD ve Çin arasındaki gerilime İngiltere'nin de dahil olmasıyla jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yürürlüğe koyduğu Ulusal Güvenlik Kanunu nedeniyle Hong Kong'la yaptıkları suçluların iadesi anlaşmasını süresiz olarak askıya aldıklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin de İngiltere’nin, Huawei ekipmanlarını kullanmama ve Hong Kong ile arasındaki suçluların iadesi anlaşmasını iptal etme kararlarına karşı olduklarını bildirdi.

Bu gelişmelerle Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,99 ve Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 0,47 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün 1,1468 ile yaklaşık 4,5 ayın zirvesini görmesinin ardından bugün 1,1430 seviyesinde seyrediyor.

Asya tarafında Çin odaklı gelişmeler gündemin odağındaki yerini sürdürürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Japonya'da TÜFE, haziran ayında enerji fiyatlarındaki yavaş düşüşle negatif bölgeden çıkmasının etkisiyle sabit kaldı. Çekirdek TÜFE, yüzde 0,1 düşüş beklentisine karşın, yıllık yüzde 0,1 artış gösterdi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün 119.747 puana kadar yükselmesinin ardından günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 119.280,47 puandan tamamladı. Dolar/TL ise bir süredir içinde bulunduğu 6,85-6,87 bandında hareket etmeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi verisi ile AB liderler zirvesinden gelecek haber akışının takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek, 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu



15.30 ABD, haziran ayı Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi